6 điểm du lịch nổi tiếng 'không nên đến'

Jamis Diaz, chuyên gia du lịch và tiếp thị của Smoky Moutains, nói New York không đáng tiền để du lịch vì đông đúc, giá cả cao, tình trạng ô nhiễm không khí và rác thải gia tăng cũng ảnh hưởng trải nghiệm của khách. Hiện tại, giá phòng khách sạn ở New York trung bình khoảng 375 USD mỗi đêm, các dịch vụ giải trí và ăn uống bên ngoài cũng tốn kém. Ảnh: Time Out