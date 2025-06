6 địa chỉ ẩm thực Sài Gòn lần đầu được Michelin gọi tên

Ngày 5/6, Michelin công bố 109 cơ sở ăn uống ở Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng được vinh danh trong hạng mục Michelin Selected (Michelin tuyển chọn), với 14 cái tên mới. Gwendal Poullennec, Giám đốc quốc tế của Michelin Guide, cho biết danh sách của Michelin Selected 2025 "xuất hiện của những cái tên mới đầy triển vọng, đồng thời ghi nhận sự ổn định và tinh tế trong tay nghề ẩm thực" của các nhà hàng tại Việt Nam.

TP HCM có 30 nhà hàng thuộc Selected năm 2025 với 6 nhà hàng lần đầu xuất hiện gồm Hoi An Sense, The Albion by Kirk Westaway, Bà Cô Lốc Cốc, Okra FoodBar, ST25 by KOTO và Nephele.

Trong ảnh là không gian bên trong của Hoi An Sense với kiến trúc nhà gỗ truyền thống, phòng ăn ngăn bằng vách gỗ, tạo không gian riêng tư cho thực khách. Ảnh: Hoi An Sense