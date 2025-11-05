6 dấu hiệu có thể cảnh báo ung thư sớm

Mệt mỏi triền miên, đau âm ỉ, chán ăn, sụt cân bất thường... có thể là tín hiệu ban đầu của ung thư cần lưu ý, kiểm tra kịp thời.

Ung thư ngày càng phổ biến, nhưng nhiều người vẫn xem nhẹ các dấu hiệu sớm, dễ nhầm với bệnh thông thường. Bác sĩ Anchal Aggarwal cho biết, khoảng 80% bệnh nhân từng có triệu chứng như mệt mỏi, đau không xác định nguyên do hoặc thay đổi da nhưng đã bỏ qua.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn dù y học hiện đại. Chủ động thăm khám khi xuất hiện những biểu hiện sau là yếu tố then chốt giúp phát hiện sớm, điều trị hiệu quả và nâng cao cơ hội sống.

Bệnh nhân ung thư chờ để hóa xạ trị. Ảnh: Quỳnh Trần

Mệt mỏi kéo dài

Cảm giác kiệt sức liên tục, không do làm việc quá nhiều hay thiếu ngủ, có thể là dấu hiệu ung thư máu hoặc u lympho. U lympho, một dạng ung thư hệ bạch huyết, thường kèm theo sưng hạch, sốt, đổ mồ hôi đêm và mệt mỏi dai dẳng.

Đau âm ỉ

Những cơn đau kéo dài, tăng dần, chưa rõ tác nhân gây ra, có khả năng liên quan đến ung thư xương, buồng trứng hoặc các cơ quan khác.

Da, nốt ruồi thay đổi bất thường

Sự xuất hiện của nốt ruồi mới, đổi màu, chảy máu, vết loét lâu lành đều cần được kiểm tra ngay. Đây có thể là biểu hiện của ung thư da hoặc ung thư hắc tố - loại ung thư tiến triển nhanh nếu không phát hiện kịp thời.

Sụt cân, chán ăn

Giảm hơn 5% trọng lượng cơ thể trong 6-12 tháng hay đột ngột mất cảm giác thèm ăn ngầm cảnh báo ung thư dạ dày, tuyến tụy hoặc phổi, bác sĩ Aggarwal nhận định.

Khối u hoặc sưng bất thường

Xuất hiện một hay nhiều khối u, dù đau hay không, đều cần được kiểm tra, nhất là khi duy trì lâu ngày mà chưa có nguyên nhân cụ thể.

Ho, khàn giọng kéo dài

Ho, khàn giọng dai dẳng không do nhiễm trùng có thể liên quan đến ung thư phổi, họng hoặc tuyến giáp. Nếu tình trạng này tiếp diễn, nên đi khám sớm để được chẩn đoán chính xác.

Bác sĩ Anchal cho biết, nhiều người bỏ qua các tín hiệu cảnh báo vì sợ hãi, phủ nhận và thiếu thông tin. Họ thường nghĩ triệu chứng nhỏ chỉ do căng thẳng, tuổi tác hay nhiễm trùng nhẹ, trong khi nhịp sống bận rộn khiến việc khám bệnh trì hoãn, dẫn đến phát hiện muộn và khó điều trị.

Vì vậy, đừng xem nhẹ những triệu chứng kéo dài, khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, hãy chủ động thăm khám và tầm soát ung thư nếu thuộc nhóm nguy cơ. Lắng nghe cơ thể giúp phát hiện kịp thời, tăng khả năng điều trị thành công và cứu sống.

Hương Giang (Theo Times of India)