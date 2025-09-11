6 dấu hiệu cảnh báo thận suy yếu không nên bỏ qua

Tổn thương thận có thể gây nước tiểu sủi bọt, sưng chân hoặc mặt, tiểu đêm thường xuyên, nước tiểu sẫm màu, mệt mỏi mãn tính, và vị kim loại hay amoniac trong miệng.

Thận có trách nhiệm loại bỏ chất thải, điều chỉnh chất lỏng và giữ cho cơ thể khỏe mạnh nói chung. Nếu thận bắt đầu suy yếu hoặc bị căng thẳng, các dấu hiệu cảnh báo có thể rất tinh tế lúc ban đầu. Nhưng các triệu chứng thể chất đã có thể xuất hiện sớm để đưa ra một manh mối rằng có điều gì đó không ổn. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo này có thể ngăn ngừa tổn thương thêm cho thận và giúp can thiệp y tế sớm hơn.

Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến và rõ ràng nhất của tổn thương thận, không nên bỏ qua:

Nước tiểu có bọt hoặc sủi bọt

Một trong những dấu hiệu sớm nhất của tổn thương thận có thể là nước tiểu có quá nhiều bọt hoặc sủi bọt. Điều này là do mất protein. Thận bình thường giữ cho protein không thoát ra ngoài qua nước tiểu. Khi thận bị tổn thương, protein (chủ yếu là albumin) có thể thoát vào nước tiểu và gây ra tình trạng sủi bọt mãn tính. Nó có thể xuất hiện giống như loại bọt xuất hiện sau khi xả nước bồn cầu.

Sưng ở cẳng chân và mặt

Giữ nước là một dấu hiệu khác của thận bị suy yếu. Nếu thận không thể lọc bỏ lượng nước và muối dư thừa, chúng sẽ được lắng đọng trong các mô và gây ra sưng tấy hoặc vẻ ngoài sưng húp có thể nhìn thấy. Điều này dễ phát hiện nhất ở cẳng chân, mắt cá chân và bàn chân.

Sưng húp cũng thường được quan sát thấy quanh mắt vào buổi sáng. Nó cũng thường bị nhầm lẫn với tình trạng mệt mỏi hoặc thiếu ngủ, nhưng sự tái phát thường xuyên cho thấy khả năng lọc của thận kém hoặc không có.

Đi tiểu thường xuyên vào ban đêm

Việc thường xuyên có cảm giác muốn đi tiểu thường liên quan đến các vấn đề về thận. Nếu thận bị tổn thương, chúng mất khả năng lọc chất lỏng đúng cách, và điều đó sẽ khiến một người phải vào nhà vệ sinh thường xuyên hơn mặc dù lượng chất lỏng tiêu thụ trung bình.

Điều này cũng có thể liên quan đến yếu tố tuổi tác hoặc các tình trạng như tiểu đường, nhưng nếu nó xảy ra đột ngột hoặc kết hợp với các triệu chứng khác, nên đi kiểm tra chức năng thận.

Minh họa tình trạng suy thận. Ảnh: Preferred Vascular Group

Nước tiểu sẫm màu

Sự thay đổi màu sắc của nước tiểu cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn. Nước tiểu màu vàng sẫm, nâu hoặc màu trà có thể cho thấy sự hiện diện của máu hoặc chất thải.

Máu trong nước tiểu có thể là một triệu chứng của sỏi thận, nhiễm trùng, hoặc tổn thương mô tiềm ẩn nghiêm trọng hơn.

Chất thải không được đào thải hiệu quả ra khỏi cơ thể cũng ảnh hưởng đến màu sắc và nồng độ của nước tiểu.

Mệt mỏi mãn tính

Khi thận không hoạt động đúng cách, chất thải và độc tố sẽ ở lại trong máu lâu hơn. Điều này có thể gây ra suy nhược toàn thân, yếu cơ và suy giảm khả năng tập trung. Ở giai đoạn sau của bệnh thận, cơ thể cũng có thể sản xuất ít erythropoietin hơn, một loại hormone dẫn đến việc kích thích các tế bào hồng cầu. Do đó, cơ thể sẽ trở nên thiếu máu, dẫn đến mệt mỏi, gây khó thở và chóng mặt.

Vị kim loại hoặc amoniac trong miệng

Một vị kim loại hoặc amoniac trong miệng, và kèm theo hôi miệng mãn tính, cũng là một dấu hiệu của rối loạn chức năng thận. Điều này xảy ra khi các sản phẩm chất thải như urê bắt đầu tích tụ trong máu và can thiệp vào vị giác và nước bọt.

Thức ăn có vị bất thường hoặc đắng, dẫn đến chán ăn, cũng là một triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân có chức năng thận suy giảm.

Mỹ Ý (Theo Times of India)