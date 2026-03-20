6 CLB La Liga vào tứ kết Cup châu Âu

Thành tích toàn thắng ở vòng 1/8 cả ba Cup châu Âu giúp La Liga vươn lên vị trí thứ hai trên bảng hệ số UEFA, nới rộng khoảng cách với Bundesliga và tiến gần suất thứ năm dự Champions League mùa tới.

Bóng đá Tây Ban Nha trải qua vòng 1/8 ba Cup châu Âu hoàn hảo khi cả 6 đại diện đều giành vé vào tứ kết. Ở Champions League, Real Madrid, Barca và Atletico Madrid cùng đi tiếp. Tại Europa League, Celta Vigo và Real Betis góp mặt, trong khi Rayo Vallecano đại diện ở Conference League. Không giải VĐQG nào khác có nhiều đội góp mặt ở tứ kết các Cup châu Âu mùa này như La Liga.

Antony đội mũ mừng bàn trong trận Betis thắng Panathinaikos 4-0 ở lượt về vòng 1/8 Europa League ngày 19/3. Ảnh: AS

Trên bảng hệ số mùa giải, Tây Ban Nha hiện đạt 20.281 điểm, đứng thứ hai sau Anh (24.791 điểm) và trên Đức (19.428 điểm). So với thời điểm đầu vòng knock-out, khi Tây Ban Nha còn bám đuổi Đức, kết quả loạt trận vừa qua đã giúp La Liga vượt lên và tạo khoảng cách đáng kể, trong bối cảnh Stuttgart và Leverkusen bị loại sớm.

Khoảng cách hơn 800 điểm (theo cách tính trung bình hệ số) giúp Tây Ban Nha chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành thêm một suất dự Champions League mùa tới. Bồ Đào Nha thất thế còn Italy bị bỏ lại phía sau sau giai đoạn đầu cạnh tranh sít sao.

Sau khi cùng Betis thắng Panathinaikos 4-0 ở lượt về vòng 1/8 để vào tứ kết Europa League với tổng tỷ số 4-1, HLV Manuel Pellegrini nhận định: "Giải đấu hay nhất là Ngoại hạng Anh vì nhiều lý do như nhịp độ hay mặt sân, nhưng nơi có chất lượng bóng đá tốt nhất là Tây Ban Nha".

Dù vậy, Anh vẫn giữ ưu thế khi còn 5 đại diện tại tứ kết các Cup châu Âu, gồm Liverpool, Arsenal (Champions League), Aston Villa, Nottingham Forest (Europa League) và Crystal Palace (Conference League). Đại diện xứ sương mù chỉ cần thêm một kết quả thuận lợi ở vòng tới để tiến gần hơn tới việc đảm bảo suất bổ sung tại Champions League.

Nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp Europa League. Ảnh: UEFA

Nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp Conference League. Ảnh: UEFA

Hệ số của mỗi quốc gia được tính bằng cách cộng tổng điểm các CLB giành được tại Champions League, Europa League và Conference League trong một mùa giải, sau đó chia cho số đội của quốc gia đó tham dự các giải đấu này.

Mỗi trận thắng được tính 2 điểm, trong khi các trận ở vòng loại và play-off chỉ được 1 điểm. Một trận hòa mang về 1 điểm, hoặc 0,5 điểm nếu diễn ra ở vòng loại và play-off, còn thất bại không được tính điểm.

Ngoài điểm số từ kết quả thi đấu, các CLB còn nhận thêm điểm thưởng khi tiến sâu. Cụ thể, mỗi lần vào tứ kết, bán kết hoặc chung kết Champions League được cộng 1,5 điểm, ở Europa League là 1 điểm mỗi vòng, còn Conference League là 0,5 điểm mỗi vòng.

