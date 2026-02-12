6 cây cảnh bày Tết hút vận may, thanh lọc sức khỏe

Cây quất, hoa mai, hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa thường xuân và cây phát tài phát lộc giúp hút vận may, thanh lọc sức khỏe dịp năm mới.

Việc trang hoàng nhà cửa bằng hoa, cây cảnh dịp Tết không chỉ đơn thuần là làm đẹp không gian sống mà còn là cách tự nhiên để thanh lọc không khí, bồi bổ sức khỏe và gửi gắm những ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng.

Theo BS.CK2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, mỗi loài cây trưng Tết đều mang trong mình những giá trị dược tính và ý nghĩa phong thủy riêng biệt.

Cây quất

Dân gian quan niệm cây quất trĩu quả tượng trưng cho sức khỏe, bình an và trường thọ. Hình ảnh quả vàng chi chít thể hiện sự trù phú, hứa hẹn một năm kinh doanh thuận lợi. Tinh dầu từ lá và vỏ quất còn giúp xua đuổi muỗi, côn trùng, tạo không gian dễ chịu.

Theo Y học cổ truyền (YHCT), quất vị cay ngọt, tính ấm, giúp tan đờm, giảm ho và kiện tỳ. Phân tích hiện đại cho thấy quất giàu Vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn trong thời điểm giao mùa Đông - Xuân.

Ăn 10 quả quất tươi lúc đói giúp chữa chướng bụng; hấp quất với đường phèn giúp trị ho hen do phong hàn ở người già.

Hoa mai

Màu vàng của hoa mai đại diện cho sự thịnh vượng. Mai nở đúng mùng 1 Tết được tin là mang lại lộc tài và sức khỏe dồi dào.

YHCT dùng hoa mai để chữa sốt cao, tức ngực, ho, đau họng, chán ăn. Nghiên cứu khoa học phát hiện các thành phần như Cineole, Linalool, Borneol... trong hoa mai giúp thúc đẩy hệ bài tiết, bảo vệ gan mật và ức chế các vi khuẩn đường ruột (như E.coli, trực khuẩn lỵ).

Cánh hoa mai có thể nấu cùng thịt lợn, thịt dê, cá chép hoặc làm bánh ngọt để tạo nên các món ăn bổ dưỡng.

Hoa cúc

Hoa cúc tượng trưng cho phẩm chất cao đẹp và sự trường thọ. Trong phong thủy, đặt cúc trước thềm nhà giúp tăng thêm phúc lộc và an vui. Loài hoa này có khả năng lọc bỏ amoniac, benzen thường có trong nhựa và chất tẩy rửa.

Cúc trắng (Bạch cúc) giúp thanh nhiệt, bình can; cúc vàng (Hoàng cúc) giúp giải độc, hạ huyết áp. Sách "Bảo Phác Tử" và "Cam cúc phương" đều ghi lại các bài thuốc dùng mầm, lá, hoa và rễ cúc tán bột hoặc luyện mật ong để làm đẹp da, lợi huyết và kéo dài tuổi thọ.

Người tỳ vị hư hàn, tiêu chảy, phụ nữ có thai cần thận trọng. Cúc hoa kỵ dùng chung với Bạch truật và Địa cốt bì.

Hoa đồng tiền

Với hình dáng như những đồng tiền xu, loài hoa này mang ý nghĩa tài lộc, hóa giải điềm xấu.

Đồng tiền loại bỏ trichloroethylene và benzen từ vật liệu gia dụng. Đặc biệt, loài hoa này giải phóng lượng oxy nhiều hơn thông thường, rất hữu ích cho người bị rối loạn nhịp thở.

Cánh hoa khô đun nước uống giúp tiêu đờm, giảm ho. Nếu bị rắn cắn hoặc sưng đau, có thể xay nhuyễn cánh hoa lấy nước uống, dùng xác đắp vết thương.

Cây thường xuân

Thường xuân tượng trưng cho sự sinh sôi, xóa tan âm khí, mang lại bình an. Đây là loại cây leo được các chuyên gia sức khỏe khuyên trồng để hấp thụ formaldehyde, phenol và nicotine.

Thường xuân chứa Saponin và Flavonoid giúp long đờm, làm dịu cơn ho, kháng viêm và chống oxy hóa. Lá và quả khô hỗ trợ giải độc cơ thể và chăm sóc da (giảm đau vết bỏng, mụn trứng cá, vảy nến).

Phụ nữ có thai và cho con bú cần hỏi ý kiến bác sĩ. Nhựa cây có thể gây dị ứng hoặc phát ban khi tiếp xúc trực tiếp lúc cắt tỉa.

Cây phát tài phát lộc

Đây là biểu tượng của sự thành công. Số lượng cây trong chậu mang ý nghĩa riêng: 2 cây (tình duyên), 3 cây (hạnh phúc, giàu có), 5 cây (sức khỏe), 8 cây (thịnh vượng), 9 cây (may mắn).

Loài cây này giúp thanh lọc không khí, tăng độ ẩm và kháng khuẩn. Tuy nhiên cây chứa tinh thể canxi oxalat, nếu ăn nhầm hoặc chạm phải dịch cây có thể gây bỏng rát niêm mạc môi, lưỡi và họng. Nhà có trẻ nhỏ cần đặt cây ở vị trí xa tầm với.

Lựa chọn cây cảnh phù hợp không chỉ mang xuân vào nhà mà còn là lời cầu chúc sức khỏe, tài lộc trọn vẹn cho mọi thành viên trong gia đình.

Mỹ Ý