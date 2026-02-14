6 anh trai, mỗi người có 1 em gái – Gia đình có bao nhiêu người?

Một câu đố tưởng như bài toán tiểu học nhưng lại khiến rất nhiều người trả lời sai vì suy nghĩ quá nhanh.

Câu đố nghe qua tưởng đơn giản nhưng lại dễ khiến người ta "sập bẫy": Bố mẹ có 6 người con trai, mỗi người con trai có 1 em gái. Hỏi gia đình có bao nhiêu người? Nhiều người vừa đọc xong đã vội vàng nhân chia trong đầu và cho ra một con số khá lớn. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh suy nghĩ kỹ từng chi tiết, bạn sẽ nhận ra câu hỏi đang đánh vào thói quen suy luận theo lối mòn.

Cụm từ "mỗi người con trai có 1 em gái" dễ khiến ta tưởng rằng mỗi người có một cô em riêng biệt. Nhưng thực tế, câu đố không hề nói rằng đó là những người khác nhau. Đây chính là điểm then chốt quyết định đáp án. Bạn đã tìm ra lời giải hợp lý chưa trước khi xem đáp án bên dưới?

