6.000 công nhân phải nghỉ việc vì khu công nghiệp ngập sâu

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ đổ về Khu công nghiệp Du Long (Thuận Bắc), gây ngập sâu tới 1 mét, buộc hàng nghìn công nhân phải nghỉ việc, sáng 17/11.

Rạng sáng nay, nước từ thượng nguồn dồn về mạnh, tràn qua khu vực Khu công nghiệp Du Long, gây ngập trên diện rộng, một số nơi sâu 0,8-1 m. Hàng loạt doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Ông Phạm Trọng Hùng, Chủ tịch UBND xã Thuận Bắc, cho biết khoảng 6.000 công nhân của các nhà máy tại đây phải tạm nghỉ. Ban quản lý khu công nghiệp cũng đã ngưng cấp điện toàn khu để phòng sự cố.

Mưa lớn gây ngập khu công nghiệp ở Khánh Hoà Nước lũ gây ngập Khu công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc, sáng 17/11. Video: Người dân cung cấp

Quốc lộ 1 đoạn đối diện khu công nghiệp bị nước tràn qua, giao thông ách tắc cục bộ. Đến 10h, mưa giảm, nước rút bớt, các xe có thể di chuyển chậm.

Lũ đầu nguồn suối Bà Râu cũng nhấn chìm nhiều diện tích cây trồng, đặc biệt lúa đang trổ đòng, ngậm sữa, gây thiệt hại lớn. Nhà cửa của hàng chục hộ dân bị ngập, lực lượng địa phương phải di dời người già, trẻ em đến khu vực an toàn.

Ngoài ra, tuyến đường Ba Tháp - Núi Le qua xã Thuận Bắc dẫn lên Phước Kháng bị sạt lở nặng, ảnh hưởng giao thông. Thiệt hại đang được thống kê.

Trong 24 giờ qua, Khánh Hòa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250 mm; một số nơi cao hơn như Nhơn Hải 316,6 mm, Khánh Phú 334,6 mm, Hồ Suối Hành - Đập Đầu Mối 392 mm. Nước trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang đã vượt mức báo động 2-3, có nơi vượt báo động 3.

Khải Nguyên