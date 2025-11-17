Lốc xoáy làm tốc mái gần 80 ngôi nhà trong đêm

Xuất hiện khoảng 30 giây, lốc xoáy đã khiến gần 60 nhà dân ở phía nam TP Đà Nẵng và 20 căn nhà ở tỉnh Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng, 4 người bị thương.

Khoảng 22h30 ngày 16/11, trong cơn mưa giông, lốc xoáy xuất hiện giật tung 27 mái nhà dân ở xã Chiên Đàn. Gần 30 công trình khác như hàng rào, cổng ngõ, nhà tạm bị hư hỏng.

Nhiều nhà dân ở phường Hương Trà bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Thân Trường

Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, cho biết lốc xoáy chỉ khoảng 30 giây, quét trên bán kính 500 m nhưng đã gây thiệt hại nặng nề. Bốn người bị thương do mái ngói rơi trúng. Chính quyền đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, may mắn chỉ bị chấn thương phần mềm.

Nằm cạnh xã Chiên Đàn, phường Hương Trà cũng bị lốc xoáy quét qua làm hư hỏng 28 ngôi nhà, nhiều nhất là thôn Hòa Lang (15 nhà). Một số cây, cột điện bị đổ khiến nhiều hộ dân mất điện.

Nhiều mái ngói bị tốc, rơi xuống dưới khiến người dân bị thương. Ảnh: Thân Trường

Sáng nay, chính quyền hai xã tiếp tục thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, sửa chữa lại nhà cửa. Hai xã này nằm ở TP Tam Kỳ cũ, cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 80 km về phía nam.

Trước đó, lúc 22h14, lốc xoáy tại trạm thu phí Tam Kỳ trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi làm tốc mái, sập cabin, tê liệt hệ thống thu phí.

Khoảng 0h30 ngày 17/11, lốc xoáy xuất hiện trong mưa lớn khiến người dân trên địa bàn phường Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi không kịp trở tay.

"Tôi đang thức xem điện thoại thì nghe gió rít lớn chừng vài chục giây rồi quét qua nơi khác", anh Phương Thế Ngọc nói và cho biết mái tôn của gia đình anh bị hư hỏng.

Tại nhiều khu vực khác trong phường, gió xoáy làm bay, sập hàng loạt mái tôn; một số nhà lợp ngói cũng bị tốc từng mảng, rơi xuống nền. Nhiều trụ điện bị gãy, một số cột bêtông bị nghiêng khiến địa phương bị mất điện.

Lốc xoáy làm tốc mái tôn ở phường Nguyễn Nghiêm. Ảnh: Nguyễn Thịnh

Ông Nguyễn Thịnh, Bí thư phường Nguyễn Nghiêm, cho biết lốc xoáy có sức gió rất mạnh nhưng may mắn không gây thiệt hại về người. Dân quân, công an và ngành điện lực đang khẩn trương khắc phục, dựng lại trụ điện, hỗ trợ người dân che chắn nhà cửa.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, Đà Nẵng đang mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió đông. Tổng lượng mưa từ 1h ngày 16 đến 1h ngày 17/11 là 50-100 mm, vùng núi 100-250 mm, riêng Khâm Đức 274 mm.

Dự báo từ hôm nay đến sáng 19/11, vùng núi tiếp tục mưa 150-300 mm, có nơi trên 400 mm; vùng đồng bằng mưa 100-200 mm, có điểm vượt 300 mm. Trong mưa giông, người dân cần lưu ý sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Nguyễn Đông - Phạm Linh