59 sự cố đê điều do mưa lũ sau bão Bualoi và Matmo

Hai cơn bão Bualoi và Matmo liên tiếp đổ bộ gây mưa lớn kéo dài ở miền Bắc gây ra 59 sự cố đê điều, hơn 15.700 nhà ngập và hàng nghìn hecta hoa màu thiệt hại.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết sự cố xảy ra nhiều nhất ở Ninh Bình (21), Thanh Hóa (15), Bắc Ninh (6). Tuyến đê sông Cầu ở Thái Nguyên dài hơn 2 km phải đắp chống tràn cao hơn 1 m trên đoạn dài 550 m do mực nước vượt đỉnh đê. Tại Bắc Ninh, đê hữu Thương có ba điểm xảy ra sự cố tràn với chiều dài 850 m. Xã Phúc Hòa đã huy động lực lượng gia cố.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều, khẳng định thông tin "vỡ đê Bắc Ninh" lan truyền sáng nay là sai sự thật. "Do nước lũ từ thượng nguồn phía Lạng Sơn dồn về nhanh nên một số đoạn đê hữu Thương thuộc huyện Yên Thế cũ bị tràn", ông nói.

Công an Thái Nguyên gia cố đê sông Cầu. Ảnh: Công an Thái Nguyên

Ảnh hưởng sau bão Matmo đã khiến 8 người chết, gồm 4 người bị lũ cuốn ở Thái Nguyên, 3 người tử vong do sạt lở đất và một người bị sét đánh ở Bắc Ninh. 5 người khác mất tích, trong đó Thái Nguyên và Bắc Ninh mỗi nơi hai người, Thanh Hóa một người.

Hơn 15.700 nhà bị ngập chủ yếu tại Cao Bằng (7.000 nhà), Thái Nguyên (5.400), Lạng Sơn (2.000) và Hà Nội (1.000). Ngoài ra, 14.600 ha lúa, hoa màu bị úng, thiệt hại; hơn 96.000 gia cầm và 530 gia súc chết, bị cuốn trôi. Tình trạng ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông xảy ra tại 602 điểm ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa.

Sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) lúc 3h sáng nay vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 hơn 1,9 m, đến 9h nước rút chậm, vẫn cao hơn mức lịch sử 1,03 m. Tại trạm Đáp Cầu (Bắc Ninh), mực nước cũng vượt báo động ba 0,17 m. Lũ trên sông Thương hơn báo động ba 1,48 m ở trạm Cầu Sơn cao và cao hơn gần 1 m tại Phủ Lạng Thương. Sông Trung ở Hữu Lũng (Lạng Sơn) vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986 khoảng 1,6 m.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, 12 giờ tới, mực nước sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục dâng, còn tại Gia Bảy giảm chậm nhưng vẫn ở mức cao. Lũ sông Thương tại Phủ Lạng Thương có thể vượt đỉnh năm 1986; sông Trung khả năng đạt đỉnh vào trưa hoặc chiều nay rồi rút dần nhưng vẫn trên mức lịch sử.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu và Thương duy trì ở mức cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo ngập lụt diện rộng sẽ kéo dài 3-4 ngày tới tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng. Các vùng trũng thấp, đô thị ven sông có nguy cơ ngập sâu, sạt lở bờ sông, lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc.

Gia Chính