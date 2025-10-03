51 người chết, thiệt hại gần 16.000 tỷ đồng do bão Bualoi

Số người chết và thiệt hại kinh tế do bão Bualoi tiếp tục tăng khi nhiều nạn nhân mất tích được tìm thấy và các địa phương thống kê đầy đủ hơn.

Sáng 3/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết bão đã làm 51 người chết, tăng 15 so với hôm qua; 14 người còn mất tích và 164 người bị thương. Trong đó, sạt lở đất, lũ cuốn khiến 25 người tử vong, giông lốc làm 11 người thiệt mạng.

Thiên tai cũng làm 349 nhà sập, hơn 172.000 nhà hư hỏng, tốc mái (riêng Hà Tĩnh gần 95.000 nhà), gần 66.000 nhà ngập, trong đó có hơn 9.000 nhà tại Lào Cai và hơn 14.000 nhà ở Thanh Hóa. Gần 89.000 ha lúa, hoa màu và 50.000 ha rừng bị thiệt hại; hơn 17.000 ha thủy sản, 2.200 con gia súc và 519.000 con gia cầm bị cuốn trôi.

Ngập lụt, sạt lở gây ách tắc tại gần 7.600 điểm giao thông ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Hơn 33.000 m kè, bờ sông, bờ biển; 58 km kênh mương; 203 công trình thủy lợi bị hư hỏng. Gần 1.500 điểm trường học bị ảnh hưởng, hơn 8.800 cột điện và 83.000 cây xanh gãy đổ, làm 2,7 triệu khách hàng mất điện.

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ hơn 15.864 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ so với hôm qua. Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nhất khoảng 6.000 tỷ đồng, tiếp đến là Tuyên Quang 3.000 tỷ, Lào Cai hơn 2.700 tỷ và Nghệ An 2.100 tỷ đồng.

Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai chìm trong biển nước. Ảnh: Đình Ngọc

Lũ nhiều sông đã hạ

Mưa lớn đã gây lũ trên các sông từ Bắc Bộ đến Hà Tĩnh ở mức báo động 2-3. Sông Lô tại Hà Giang vượt báo động 3 tới 3,47 m, cao hơn lũ lịch sử năm 1969 khoảng 0,9 m; sông Bưởi tại Kim Tân (Thanh Hóa) vượt báo động 3 khoảng 0,08 m.

Đến sáng nay, lũ đã rút nhanh. Sông Lô tại Bắc Mê (Tuyên Quang) trên báo động 1 gần 0,9 m, hạ gần 6 m so với đỉnh ngày 1/10. Sông Thao tại Lào Cai rút hơn 4,5 m, tại Yên Bái rút 5,8 m so với đỉnh 30/9.

Các sông lớn ở Thanh Hóa như Chu, Yên, Mã, Lèn đều xuống dưới báo động 1-2, mức rút từ 2 đến hơn 5 m. Ở Nghệ An, lũ sông Cả, sông Lam, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đã hạ dần, nhiều điểm xuống dưới báo động 1. Hà Tĩnh cũng ghi nhận sông La tại Linh Cảm trên báo động 1 khoảng 0,25 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu sẽ tiếp tục xuống dưới báo động 3; sông Lô, Thương xuống chậm và duy trì trên báo động 2; lũ ở hạ lưu sông Cả xuống mức báo động 1-2. Trong 12-24 giờ tiếp theo, các sông này tiếp tục hạ, riêng sông Cả ở hạ lưu sẽ về mức báo động 1.

Gia Chính