500 người chữa cháy rừng ở Nghệ An

Hơn 10 hecta rừng sản xuất ở huyện Thanh Chương và Nam Đàn bị cháy rụi, khoảng 500 người đang xuyên đêm chữa cháy, ngăn lửa lan xuống khu dân cư.

6h30 ngày 30/4, khói bốc lên nghi ngút tại rừng thông và keo rộng hàng chục hecta ở chân núi Đụn, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương.

Khu vực rừng bị cháy giáp ranh giữa huyện Thanh Chương và Nam Đàn, chiều 30/4. Ảnh: Hùng Lê

Do trời nắng nóng hơn 40 độ C, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, đám cháy nhanh chóng lan rộng và rất khó kiểm soát. Sau vài tiếng, lửa đã thiêu rụi hơn 10 hecta rừng ở xã Thanh Khai, tiếp đó lan sang khu vực rừng hỗn hợp thuộc thị trấn Nam Đàn và xã Nam Thái, huyện Nam Đàn.

Các lực lượng gồm bộ đội, công an, quân dân địa phương... được huy động lập đường băng cản lửa. Tuy nhiên do địa hình dốc, hiểm trở, nhiều thực bì, cây bụi rậm rạp nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hơn 22h, lửa vẫn đang đỏ rực trời ở cánh rừng tại huyện Nam Đàn, cách khu dân cư vài trăm mét.

Nhiều lực lượng đang xuyên đêm dập lửa tại cánh rừng ở huyện Nam Đàn, tối 30/4. Ảnh: Hùng Lê

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch huyện Nam Đàn, cho biết khoảng 500 người vẫn đang nỗ lực ngăn đám cháy không lan rộng xuống khu dân cư và một số công trình bên quốc lộ 46A. Việc dập lửa có thể diễn ra xuyên đêm.

Nhiều hộ dân dưới chân núi ở thị trấn Nam Đàn và xã Nam Thái được chính quyền khuyến cáo chủ động di dời tài sản, khi có lệnh thì sơ tán để phòng rủi ro.

Cháy rừng hơn 15 tiếng ở Nghệ An Lửa đỏ rực trời tại cánh rừng gần khu dân cư ở huyện Nam Đàn, tối 30/4. Video: Hùng Lê

Ba ngày qua, Nghệ An nắng nóng kéo dài, phổ biến 35-38 độ C, nhiều nơi hơn 40 độ C, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, độ ẩm trong không khí thấp.

Cảnh báo cấp cháy rừng trên các khu vực rừng địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 27/4 đến 2/5 từ cấp 3 (cấp cao) đến cấp 4 (cực kỳ nguy hiểm).

Theo Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Nghệ An, địa bàn có 15.000 hecta rừng trồng thông nhựa, khoảng 720 hecta rừng hỗn giao bạch đàn (loài cây có tinh dầu, dễ cháy, khả năng bắt lửa rất nhanh) tập trung tại các huyện đang có nguy cơ cháy rừng cao như: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai.

