Miền Bắc và Trung nóng như rang

Lúc gần 13h, nhiệt độ cao nhất ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An là 40 độ C. Tại vòng xuyến trung tâm ở phường Trường Thi, lác đác vài phương tiện qua lại. Hai ngày qua, TP Vinh nắng nóng đặc biệt gay gắt. Số liệu quan trắc tại trạm khí tượng Vinh ngày 27/4 đã lên đến 41,5 độ C, tăng 0,5 độ so với cùng kỳ năm trước. Nhiệt độ cao kỷ lục TP Vinh là 41 độ vào ngày 5/5/2023. Ảnh: Đức Hùng