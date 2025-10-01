Thứ tư, 1/10/2025
Thứ tư, 1/10/2025, 13:32 (GMT+7)

50 đại học đào tạo ngành Kỹ thuật tốt nhất Mỹ

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) dẫn đầu Mỹ về đào tạo ngành Kỹ thuật, theo xếp hạng của US News.

Tổ chức US News tuần trước công bố bảng xếp hạng đại học đào tạo ngành Kỹ thuật tốt nhất nước Mỹ.

Hơn một nửa của top 10 nằm cũng nằm trong top 20 trường đại học hàng đầu của tổ chức này. Đó là Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Stanford, California - Berkeley, Viện Công nghệ California, Đại học Carnegie Mellon và Cornell.

Còn lại đều là những cái tên quen thuộc, như Viện Công nghệ Georgia, Illinois ở Urbana-Champaign, Đại học Michigan - Ann Arbor, Purdue, Priceton...

Học phí với sinh viên quốc tế ở các trường hiện khoảng 28.800-75.200 USD mỗi năm (760 triệu - 2 tỷ đồng).

Danh sách như sau:

Xếp hạng

Trường

Điểm

Học phí (USD/năm)

1

Viện Công nghệ Massachusetts

4.8

64.700

2

Đại học Stanford

4.7

68.500

3

Viện Công nghệ Georgia

4.6

35.100

Đại học California, Berkeley

55.300

5

Viện Công nghệ California

4.5

68.200

Đại học Illinois, Urbana-Champaign

38.400

University of Michigan--Ann Arbor

66.200

8

Đại học Carnegie Mellon

4.4

68.100

Đại học Purdue

28.800

10

Đại học Cornell

4.3

72.300

11

Đại học Princeton

4.2

65.200

Đại học Texas, Austin

44.900

13

Đại học Johns Hopkins

4.1

67.200

14

Đại học California, Los Angeles

4.0

48.700

Đại học Wisconsin, Madison

44.200

Viện Công nghệ Virginia

38.300

17

Đại học Duke

3.9

73.200

Đại học Northwestern

70.600

Đại học Texas A&M

40.200

Đại học California, San Diego

54.900

21

Đại học Columbia

3.8

69.000

Đại học Harvard

64.800

Đại học bang Pennsylvania

43.500

Đại học Rice

65.500

Đại học Maryland, College Park

41.200

Đại học Pennsylvania

71.200

Đại học Washington

44.600

28

Đại học Bang Ohio

3.7

42.400

Đại học Colorado Boulder

44.700

Đại học Minnesota, Twin Cities

41.400

Đại học Nam California

75.200

32

Đại học California, Davis

3.6

50.300

Đại học Florida

30.900

Đại học Vanderbilt

71.200

35

Đại học bang Arizona

3.5

35.200

Đại học bang Bắc Carolina

34.000

Đại học Northeastern

69.300

Học viện bách khoa Rensselaer

66.000

Đại học California, Irvine

49.200

Đại học Virginia

62.900

Đại học Yale

69.900

42

Đại học Brown

3.4

74.600

Đại học Case Western Reserve

69.300

Đại học Mỏ Colorado

46.900

Đại học California, Santa Barbara

49.900

Đại học Notre Dame

67.600

Đại học Washington, St. Louis

69.600

48

Đại học Boston

3.3

71.400

Đại học bang Michigan

46.100

50

Đại học Clemson

3.2

40.900

Đại học Khoa học và Công nghệ Tiểu bang Iowa

30.100

Đại học Rutgers, New Brunswick

39.700

Đại học Tufts

73.600

Đại học Arizona

39.900

Đại học Delaware

43.200

Đại học Bắc Carolina, Chapel Hill

45.200

Bảng xếp hạng đại học Mỹ của US News ra đời từ năm 1983, là nguồn tham khảo phổ biến của sinh viên quốc tế, bên cạnh hai bảng xếp hạng QSTHE.

Bảng xếp hạng các trường đào tạo ngành Kỹ thuật trên dựa vào khảo sát, đánh giá từ các trưởng khoa và giảng viên cấp cao cùng ngành tại các trường uy tín của Mỹ. Chất lượng học thuật của các chương trình được chấm trung bình trên thang điểm 5: xuất sắc (5), mạnh (4), tốt (3), tạm ổn (2) hoặc trung bình (1). Hơn 200 trường được đánh giá năm nay.

Lễ tốt nghiệp tại Đại học Carnegie Mellon, năm 2025. Ảnh: Carnegie Mellon University Fanpage

Khánh Linh (Theo US News)

