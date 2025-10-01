50 đại học đào tạo ngành Kỹ thuật tốt nhất Mỹ

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) dẫn đầu Mỹ về đào tạo ngành Kỹ thuật, theo xếp hạng của US News.

Tổ chức US News tuần trước công bố bảng xếp hạng đại học đào tạo ngành Kỹ thuật tốt nhất nước Mỹ.

Hơn một nửa của top 10 nằm cũng nằm trong top 20 trường đại học hàng đầu của tổ chức này. Đó là Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Stanford, California - Berkeley, Viện Công nghệ California, Đại học Carnegie Mellon và Cornell.

Còn lại đều là những cái tên quen thuộc, như Viện Công nghệ Georgia, Illinois ở Urbana-Champaign, Đại học Michigan - Ann Arbor, Purdue, Priceton...

Học phí với sinh viên quốc tế ở các trường hiện khoảng 28.800-75.200 USD mỗi năm (760 triệu - 2 tỷ đồng).

Danh sách như sau:

Xếp hạng Trường Điểm Học phí (USD/năm) 1 Viện Công nghệ Massachusetts 4.8 64.700 2 Đại học Stanford 4.7 68.500 3 Viện Công nghệ Georgia 4.6 35.100 Đại học California, Berkeley 55.300 5 Viện Công nghệ California 4.5 68.200 Đại học Illinois, Urbana-Champaign 38.400 University of Michigan--Ann Arbor 66.200 8 Đại học Carnegie Mellon 4.4 68.100 Đại học Purdue 28.800 10 Đại học Cornell 4.3 72.300 11 Đại học Princeton 4.2 65.200 Đại học Texas, Austin 44.900 13 Đại học Johns Hopkins 4.1 67.200 14 Đại học California, Los Angeles 4.0 48.700 Đại học Wisconsin, Madison 44.200 Viện Công nghệ Virginia 38.300 17 Đại học Duke 3.9 73.200 Đại học Northwestern 70.600 Đại học Texas A&M 40.200 Đại học California, San Diego 54.900 21 Đại học Columbia 3.8 69.000 Đại học Harvard 64.800 Đại học bang Pennsylvania 43.500 Đại học Rice 65.500 Đại học Maryland, College Park 41.200 Đại học Pennsylvania 71.200 Đại học Washington 44.600 28 Đại học Bang Ohio 3.7 42.400 Đại học Colorado Boulder 44.700 Đại học Minnesota, Twin Cities 41.400 Đại học Nam California 75.200 32 Đại học California, Davis 3.6 50.300 Đại học Florida 30.900 Đại học Vanderbilt 71.200 35 Đại học bang Arizona 3.5 35.200 Đại học bang Bắc Carolina 34.000 Đại học Northeastern 69.300 Học viện bách khoa Rensselaer 66.000 Đại học California, Irvine 49.200 Đại học Virginia 62.900 Đại học Yale 69.900 42 Đại học Brown 3.4 74.600 Đại học Case Western Reserve 69.300 Đại học Mỏ Colorado 46.900 Đại học California, Santa Barbara 49.900 Đại học Notre Dame 67.600 Đại học Washington, St. Louis 69.600 48 Đại học Boston 3.3 71.400 Đại học bang Michigan 46.100 50 Đại học Clemson 3.2 40.900 Đại học Khoa học và Công nghệ Tiểu bang Iowa 30.100 Đại học Rutgers, New Brunswick 39.700 Đại học Tufts 73.600 Đại học Arizona 39.900 Đại học Delaware 43.200 Đại học Bắc Carolina, Chapel Hill 45.200

Bảng xếp hạng đại học Mỹ của US News ra đời từ năm 1983, là nguồn tham khảo phổ biến của sinh viên quốc tế, bên cạnh hai bảng xếp hạng QS và THE.

Bảng xếp hạng các trường đào tạo ngành Kỹ thuật trên dựa vào khảo sát, đánh giá từ các trưởng khoa và giảng viên cấp cao cùng ngành tại các trường uy tín của Mỹ. Chất lượng học thuật của các chương trình được chấm trung bình trên thang điểm 5: xuất sắc (5), mạnh (4), tốt (3), tạm ổn (2) hoặc trung bình (1). Hơn 200 trường được đánh giá năm nay.

Lễ tốt nghiệp tại Đại học Carnegie Mellon, năm 2025. Ảnh: Carnegie Mellon University Fanpage

Khánh Linh (Theo US News)