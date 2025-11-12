50 công nhân tại TP HCM nghi ngộ độc sau bữa ăn trưa

Khoảng 50 công nhân Công ty Cổ phần Eternal Prowess Việt Nam, phường Đông Hưng Thuận, TP HCM, buồn nôn, đau bụng, đỏ ngứa da mặt sau bữa ăn trưa, vào các bệnh viện cấp cứu.

Sáng 12/10, đại diện UBND phường Đông Hưng Thuận cho biết các bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Khu vực Trung Mỹ Tây, Tân Phú, Tân Bình và Đa khoa Thành Công điều trị, chiều 10/11. Tất cả được xuất viện ngay sau đó, riêng một phụ nữ mang thai sức khỏe đã ổn song bác sĩ đề nghị tiếp tục theo dõi.

Theo lãnh đạo phường, công ty ký hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp với một đơn vị theo hình thức tổ chức bếp ăn tại doanh nghiệp, có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Công nhân cấp cứu tại bệnh viện sau bữa ăn trưa 10/11. Ảnh: Bệnh nhân cung cấp

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã lấy mẫu phân tích gửi kiểm nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc, hiện chưa có kết luận.

Những ngày qua, TP HCM ghi nhận vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì với gần 300 trường hợp vào 14 bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng cũng đang điều tra vụ việc, chưa kết luận nguyên nhân.

Lê Tuyết - Lê Phương