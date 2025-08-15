5 yếu tố làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ ở người trẻ

Lối sống không lành mạnh với chế độ ăn uống kém, ít vận động, mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, huyết áp cũng làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Trước đây, gan nhiễm mỡ thường gặp ở người trung niên, cao tuổi, song hiện nay cũng xảy ra ở người trẻ. Bệnh thường không có dấu hiệu rõ ràng ở giai đoạn đầu, nếu không được điều trị sớm, có thể tiến triển thành xơ gan, sẹo gan, ung thư gan. Gan nhiễm mỡ ở người trẻ tuổi có thể do nhiều yếu tố gây ra, trong đó lối sống đóng vai trò quan trọng. Duy trì các thói quen lành mạnh góp phần phòng bệnh.

Chế độ ăn uống kém

Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, chất béo bão hòa, đường, calo dư thừa góp phần gây gan nhiễm mỡ. Người trẻ bận rộn công việc thường dùng thức ăn nhanh, đồ uống có đường, làm trầm trọng thêm tình trạng này.

Cách khắc phục: Áp dụng chế độ ăn uống cân bằng, giàu trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc có thể giảm gan nhiễm mỡ. Hạn chế tiêu thụ thực phẩm nhiều đường, chất béo xấu. Uống nhiều nước, trà thảo mộc thay vì đồ uống có đường cũng mang lại lợi ích với sức khỏe tổng thể.

Lối sống ít vận động

Thiếu vận động có liên quan mật thiết đến sự phát triển của gan nhiễm mỡ. Người trẻ, đặc biệt là nhóm làm công việc văn phòng hoặc có sở thích ít vận động ảnh hưởng đến quá trình trao đổi. Lười tập thể dục cũng làm suy giảm sức khỏe xương khớp, vóc dáng.

Cách khắc phục: Hoạt động thể chất thường xuyên là điều cần thiết. Kết hợp ít nhất 30 phút tập thể dục cường độ vừa phải như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe hoặc bơi lội, hầu hết các ngày trong tuần sẽ cải thiện chức năng gan. Mỗi người nên giãn cơ sau thời gian ngồi lâu, tăng cường đi lại tại chỗ.

Béo phì

Thừa cân, béo phì, nhất là ở vùng bụng là yếu tố nguy cơ đáng kể gây bệnh gan nhiễm mỡ. Người trẻ tuổi bị béo phì hoặc thừa cân dễ mắc bệnh hơn.

Thay đổi lối sống: Duy trì cân nặng khỏe mạnh thông qua kết hợp thay đổi chế độ ăn uống và tập thể dục thường xuyên rất quan trọng. Hãy đặt mục tiêu giảm cân dần bằng cách kiểm soát khẩu phần ăn, dinh dưỡng khoa học và tăng cường hoạt động thể chất.

Uống quá nhiều rượu

Uống quá nhiều rượu cũng có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan. Những yếu tố này đều là tác nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư gan.

Cách khắc phục: Hạn chế hoặc kiêng hoàn toàn rượu bia. Người trẻ bị gan nhiễm mỡ nên tránh rượu bia để ngăn ngừa tổn thương gan nặng.

Kháng insulin và bệnh tiểu đường

Kháng insulin thường liên quan đến béo phì và thói quen sống không lành mạnh, góp phần gây gan nhiễm mỡ, nhất là ở người bệnh tiểu đường type 2.

Thay đổi lối sống: Kiểm soát lượng đường trong máu thông qua chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và dùng thuốc (nếu được kê đơn) là điều cần thiết cho người bị kháng insulin hoặc tiểu đường. Theo dõi lượng carbohydrate nạp vào, lựa chọn loại phức hợp giúp ổn định lượng đường trong máu, cải thiện sức khỏe gan.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)