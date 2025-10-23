5 vụ trộm tranh rúng động thế giới

Những ngày qua, thế giới rúng động trước tin một băng cướp táo tợn đột nhập bảo tàng Louvre hôm 19/10, "khoắng" loạt báu vật ước tính khoảng 100 triệu USD giữa ban ngày. Chỉ trong bảy phút, toán cướp lấy đi tám hiện vật, bao gồm nhiều trang sức và vương miện của hoàng gia Pháp. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra. Ảnh: AFP

Dịp này, chuyên trang ArtNews điểm lại những vụ trộm tác phẩm nghệ thuật lớn nhất lịch sử. Phần lớn thuộc về các vụ cướp tranh nổi tiếng tại nhiều quốc gia, trừ vụ số năm là vụ đánh cắp 124 cổ vật từ Bảo tàng Khảo cổ quốc gia ở Mexico năm 1985.