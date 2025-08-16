5 vị trí đau cảnh báo có thể thận không khỏe

Cảm giác khó chịu ở lưng dưới, vùng bẹn, bàn chân hoặc ngực có thể là dấu hiệu của tổn thương thận liên quan đến sỏi thận, nhiễm trùng hoặc bệnh mạn tính.

Thận là cơ quan chịu trách nhiệm lọc chất thải, cân bằng chất lỏng và điều hòa huyết áp. Chức năng thận suy giảm còn có ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Những cơn đau nhức không rõ nguyên nhân có thể báo hiệu tổn thương thận. Nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo có vai trò rất quan trọng để chẩn đoán và điều trị bệnh thận kịp thời, ngăn ngừa các biến chứng liên quan.

Lưng dưới vùng hông

Một trong những dấu hiệu phổ biến, dễ nhận biết nhất của tổn thương thận là đau lưng dưới, đặc biệt ở vùng hông, vùng giữa xương sườn dưới và hông. Người bệnh có cảm giác đau âm ỉ, nhức ở một hoặc cả hai bên lưng, đôi khi đau nhói từng cơn thường gặp ở người bị sỏi thận. Đau thường không giảm khi nghỉ ngơi hoặc thay đổi tư thế.

Nếu cơ quan này bị viêm, nhiễm trùng hoặc xảy ra tắc nghẽn (như sỏi thận hoặc ứ nước) có thể dẫn đến cơn đau lan ra sau lưng. Cảm giác khó chịu này thường bị nhầm lẫn với đau lưng do cơ song đau liên quan đến thận thường không biến mất ngay cả khi xoa bóp, chườm ấm, lạnh hoặc giãn cơ.

Bụng

Thận nằm gần phía sau khoang bụng, các tình trạng như nhiễm trùng hoặc tắc nghẽn có thể khiến cơn đau lan ra phía trước. Nhiễm trùng thận (viêm bể thận), sỏi thận hoặc bí tiểu có thể tạo áp lực lên thận và niệu quản, gây ra cơn đau lan xuống vùng bụng. Cơn đau này có cảm giác như chuột rút hoặc khó chịu ở vùng bụng dưới, tức hoặc đầy bụng, đau nhói đột ngột, thường kèm theo buồn nôn (đặc biệt ở bệnh sỏi thận).

Vùng bẹn và vùng chậu

Đau từ thận cũng có thể lan xuống vùng bẹn hoặc vùng chậu. Điều này đặc biệt phổ biến với người mắc bệnh sỏi thận hoặc nhiễm trùng nặng. Người bệnh cảm thấy đau âm ỉ, liên tục ở vùng chậu, khó chịu khi đi tiểu hoặc buồn tiểu đột ngột. Trong một số trường hợp, cơn đau còn dữ dội, đột ngột, kèm theo buồn nôn, sốt hoặc thay đổi màu nước tiểu, báo hiệu một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng tiềm ẩn.

Niệu quản, nối thận với bàng quang, đi qua bụng dưới vào vùng chậu. Khi sỏi di chuyển qua niệu quản, nó có thể kích thích các dây thần kinh và mô xung quanh, dẫn đến đau bẹn lan tỏa các vùng lân cận.

Mắt cá chân và bàn chân

Thận nằm ở vùng bụng trên nhưng đau chân hoặc khó chịu ở chi dưới cũng có thể báo hiệu các vấn đề về tiềm ẩn ở cơ quan hình hạt đậu này, đặc biệt là ứ nước hoặc rối loạn chức năng thần kinh liên quan đến bệnh thận tiến triển. Thận không khỏe khó loại bỏ chất lỏng và chất thải dư thừa ra khỏi cơ thể, có khả năng dẫn đến sưng (phù nề) ở chân và bàn chân. Bệnh thần kinh do urê huyết (tình trạng thần kinh do chất thải tích tụ trong máu) cũng dẫn đến đau hoặc tê ở chi dưới. Trường hợp này, người bệnh có thể cảm thấy đau nhức hoặc chuột rút ở bắp chân, đùi kèm sưng và căng cứng ở mắt cá chân, bàn chân.

Vùng ngực và xương sườn

Thận tổn thương có khả năng gây đau ngực hoặc xương sườn, thường bắt nguồn từ các biến chứng liên quan như tích tụ dịch, mất cân bằng điện giải hoặc viêm niêm mạc tim do suy thận. Khi bệnh thận tiến triển, dịch có thể tích tụ xung quanh phổi hoặc tim, gây đau hoặc khó thở. Rối loạn điện giải cũng có thể gây chuột rút hoặc co thắt cơ ở thành ngực hoặc vùng xương sườn. Cảm giác khó chịu tăng lên khi thở hoặc nằm xuống.

Bảo Bảo (Theo Times of India)