5 váy dạ hội nổi bật tại cuộc thi hoa hậu quốc tế 2025

Ngày 30/12, Pageantry Moments đưa ra danh sách bình chọn top 5 trang phục dạ hội đẹp nhất tại các sân chơi sắc đẹp trong năm. Xếp đầu là váy của Miss Grand International, Emma Tiglao, người Philippines, tại chung kết cuộc thi hồi tháng 10 ở Thái Lan. Trang phục do nhà thiết kế đồng hương của hoa hậu, Rian Fernandez Atelier, thực hiện.

Váy có phom dáng cúp ngực kết hợp áo choàng lông vũ. Đá được đính dọc thân váy còn phần eo cut-out tôn đường cong người mặc. Ảnh: Instagram Emma Tiglao