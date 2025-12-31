5 váy dạ hội nổi bật tại cuộc thi hoa hậu quốc tế 2025

Ngày 30/12, Pageantry Moments đưa ra danh sách bình chọn top 5 trang phục dạ hội đẹp nhất tại các sân chơi sắc đẹp trong năm. Xếp đầu là váy của Miss Grand International, Emma Tiglao, người Philippines, tại chung kết cuộc thi hồi tháng 10 ở Thái Lan. Trang phục do nhà thiết kế đồng hương của hoa hậu, Rian Fernandez Atelier, thực hiện.
Váy có phom dáng cúp ngực kết hợp áo choàng lông vũ. Đá được đính dọc thân váy còn phần eo cut-out tôn đường cong người mặc. Ảnh: Instagram Emma Tiglao
Xếp thứ hai là váy dạ hội của Miss Grand Brazil 2025 - Kaliana Diniz. Cô dừng chân ở top 20 nên chưa có cơ hội trình diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, hình ảnh mỹ nhân tạo dáng trong trang phục được đăng tải trên trang cá nhân, nhận nhiều lời khen.
Thiết kế tông xanh, kiểu dáng xẻ ngực, đính kết cầu kỳ. Cô sử dụng thêm áo choàng lông vũ đồng điệu tạo vẻ bay bổng. Ảnh: Instagram Kaliana Diniz
Xếp hạng ba là chiếc váy của người đẹp Guadeloupe - Ophély Mézino - mặc trong phần thi dành cho top 12 chung kết Miss Universe 2025 ở Thái Lan, hôm 21/11.
Trang phục do nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ thực hiện, lấy cảm hứng từ vũ trụ. Nhà mốt sử dụng chất liệu xuyên thấu, mô phỏng hình ảnh ngôi sao, dải ngân hà bằng cách đính kết đá khắp thân váy. Ảnh: Instagram Ophély Mézino
Người đẹp Indonesia, Rinanda Aprillya Maharani, xếp hạng bốn với trang phục dạ hội trên sân khấu chung kết Miss Charm 2025, ngày 12/12 ở TP HCM.
Nhà thiết kế sử dụng vải xuyên thấu, sắc tím tôn làn da sáng của hoa hậu. Các đường cắt xẻ và hiệu ứng đính kết giúp Rinanda Aprillya Maharani nổi bật, góp phần đoạt á hậu 2. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Inna Moll, người Chile, xếp thứ năm với kiểu đầm dạ hội ôm sát cơ thể tại bán kết Miss Universe 2025, hôm 19/11. Trang phục đính nhiều viên đá cỡ lớn ở eo. Người đẹp kết hợp khăn choàng xếp hoa hồng 3D để tăng thêm điểm nhấn. Ảnh: Instagram Inna Moll
Tân Cao