5 ứng viên 'Nữ chính xuất sắc' Oscar 2021

Viola Davis, Frances McDormand và Carey Mulligan là những gương mặt tranh giải "Nữ chính xuất sắc" tại Oscar 2021.

Hạng mục Nữ chính năm nay khó đoán vì kết quả các giải tiền Oscar hoàn toàn khác nhau. Carey Mulligan thắng giải Critics’ Choice, Andra Day thắng Quả Cầu Vàng. Giải SAG gọi tên Viola Davis trong khi BAFTA lựa chọn Frances McDormand. Trong năm ứng viên, Andra Day và Vanessa Kirby đều được đề cử lần đầu. Riêng McDormand từng hai lần thắng hạng mục này với Fargo (1996) và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017).

Oscar 2021 sẽ diễn ra song song tại hội trường nhà ga Union Station và nhà hát Dolby ở Los Angeles tối 25/4 (sáng 26/4, giờ Việt Nam). Sự kiện được tổ chức như một phim tài liệu, với Brad Pitt, Harrison Ford, Halle Berry... dẫn chuyện.

Viola Davis trong Ma Rainey’s Black Bottom

So với các ứng viên khác, Viola Davis có thời lượng xuất hiện khiêm tốn (28,36% - theo thống kê của trang Goldderby). Song, điều đó không khiến nữ diễn viên bị lu mờ. Trong phim, cô vào vai Ma Rainey - người từng được mệnh danh là "Mẹ đẻ của dòng nhạc blues" (Mother of the Blues) trong thập niên 1920. Chuyện phim đơn giản, chỉ xoay quanh một buổi ghi âm ca khúc của Ma Rainey. Qua diễn xuất của Viola Davis, huyền thoại hiện lên như là một người độc đoán nhưng hết lòng vì nghệ thuật. Bà không ngần ngại tranh đấu với ban nhạc lẫn người quản lý chỉ để bảo vệ quan điểm và tính nghệ sĩ của mình.

Ma Rainey's Black Bottom trailer Trailer "Ma Rainey’s Black Bottom". Video: Youtube Netflix.

Indiewire là một trong số ít trang đặt cược vào Viola Davis với lý do cô đã thắng ở giải SAG. Nếu Viola Davis tiếp tục được gọi tên ở Oscar, cô sẽ là người da màu thứ hai thắng hạng mục "Nữ chính xuất sắc", sau Halle Berry trong Monster's Ball (2001). Đối thủ thường được đặt lên bàn cân với Viola Davis là Andra Day. Cả hai đều vào vai những nhân vật có thật, là biểu tượng âm nhạc của người da màu.

Andra Day trong The United States v. Billie Holiday

Nữ ca sĩ nhạc R&B Andra Day gây ấn tượng ngay lần đầu chạm ngõ điện ảnh, với vai Billie Holiday trong bộ phim tiểu sử của đạo diễn Lee Daniels. Chuyện phim thuật lại những thăng trầm cuộc đời huyền thoại nhạc jazz kể từ khi bà bị chính phủ cấm biểu diễn Strange Fruit. Ra đời năm 1939, ca khúc gắn liền sự nghiệp của Billie Holiday, nhưng cũng khiến bà bị FBI theo dõi vì lo sợ lời hát kích động phong trào nhân quyền.

Trailer "The United States v. Billie Holiday" Trailer "The United States v. Billie Holiday". Video: Youtube Hulu.

Thách thức với Andra Day là phải vượt qua được cái bóng của Diana Ross - người từng được đề cử Oscar với vai này trong Lady Sings the Blues (1972). Cô đã phải giảm gần 20kg để có gương mặt và vóc dáng giống nữ ca sĩ huyền thoại. Không chỉ hát lại các ca khúc, Andra Day còn thể hiện thành công hai hình ảnh đối lập của Billie Holiday. Bà ra vào tù như cơm bữa, bị tình yêu phản bội và phải đấu tranh với cơn nghiện. Song, khi bước lên sân khấu, Billie vứt bỏ mọi muộn phiền và cất giọng như thể được hát lần cuối cùng.

Vanessa Kirby trong Pieces of a Woman

Nữ diễn viên người Anh Vanessa Kirby được đánh giá cao khi vào vai Martha, người mẹ đối diện nỗi đau mất con ngay khi đứa bé vừa chào đời. Cô khẳng định bản lĩnh diễn xuất ngay từ 25 phút phim đầu tiên - vốn được quay liên tiếp chỉ bằng một cú máy long take. Trong phân đoạn này, Vanessa Kirby phải tái hiện cảnh vượt cạn một cách trần trụi trước ống kính. Cô liên tục tạo không khí căng thẳng, hồi hộp cho phim bằng diễn xuất trên gương mặt.

Trailer "Pieces of a Woman" Trailer "Pieces of a Woman". Video: Youtube Netflix.

Về cuối phim, Vanessa Kirby càng thể hiện kỹ thuật đa dạng cho thấy Martha là nhân vật có chiều sâu. Cô đặc biệt gây ấn tượng trong những đoạn tranh cãi với mẹ ruột do nữ diễn viên gạo cội Ellen Burstyn đóng. Vai Martha là bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1988. Song, tờ Independent đánh giá khả năng Vanessa Kirby chiến thắng không cao. Lý do là phim không dễ xem và những lùm xùm từ bạn diễn Shia LaBeouf càng gây mất điểm.

Frances McDormand trong Nomadland

Frances McDormand tái xuất với vai Fern, một phụ nữ mất hết tài sản trong cuộc Đại suy thoái. Ở tuổi 60, Fern quyết định bắt đầu cuộc sống du mục với chiếc xe tải cũ kỹ. Trên hành trình xuyên miền Tây nước Mỹ, bà gặp nhiều người và rút ra nhiều bài học đắt giá. Diễn xuất tự nhiên của Frances McDormand khiến Fenn hiện lên sống động như một nhân vật có thật. Bà tỏa sáng giữa dàn diễn viên không chuyên của Nomadland, tạo nên một cuốn phim chân thực, mang màu sắc phim tài liệu.

Trailer "Nomadland" phim thắng Sư Tử Vàng 2020 Trailer "Nomadland". Video: Searching Light Pictures.

Tại mùa giải năm nay, rất nhiều nhà phê bình và tạp chí uy tín dự đoán Frances McDormand sẽ mang về tượng vàng thứ ba trong sự nghiệp. Tờ New York Times đánh giá Nomadland đang dẫn đầu đường đua ở cả hai hạng mục "Phim hay nhất" và "Nữ chính xuất sắc". Tờ Variety, The Times lẫn The New Yorker nhận định hạng mục khó đoán nhưng vẫn đặt cược vào Frances McDormand.

Carey Mulligan trong Promising Young Woman

Tên tuổi Carey Mulligan vốn gắn liền các vai tiểu thư, yếu đuối qua các phim An Education (2009), The Great Gatsby (2013). Trong Promising Young Woman, cô hoàn toàn "lột xác" khi trở thành Cassie, cựu nữ sinh ngành y nung nấu ý định trả thù cho cô bạn đã chết. Ở đầu phim, nhân vật giả say để tiếp cận những người đàn ông lạ mặt trong quán bar. Một trong số đó tỏ ra tử tế và ngỏ lời đưa Cassie về nhà. Tại đây, Cassie lập tức lật mặt khiến gã trai bẽ bàng khi đang chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại.

Trailer ‘Promising Young Woman’ Trailer "Promising Young Woman". Video: Focus Features.

Cassie là vai diễn có nội tâm phức tạp trong một bộ phim nhuốm màu u tối. Ban ngày, cô sống cuộc đời nhàm chán với công việc phục vụ trong quán cà phê. Ban đêm, cô tiêu khiển bằng cách đi tìm và gài bẫy đàn ông không khác gì "thú săn mồi". Diễn xuất đa sắc thái của Carey Mulligan liên tục mang lại bất ngờ, tạo thành dấu ấn khó quên khi phim khép màn.

Sơn Phước