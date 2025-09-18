5 tư thế yoga tốt cho người cao huyết áp

Tư thế cái cây có thể làm dịu hormone căng thẳng, là nguyên nhân gây tăng huyết áp. Tuy nhiên, người bị huyết áp cao nên tránh giơ tay lên cao qua đầu vì có thể làm tăng huyết áp. Thay vào đó, hãy giữ hai tay ở tư thế cầu nguyện trước ngực.

Cách thực hiện: Người tập đứng thẳng, đặt một chân lên má đùi trong của chân đối diện. Chắp hai bàn tay trước ngực, hít thở đều và giữ nguyên tư thế trong 5-8 nhịp thở.