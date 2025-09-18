5 tư thế yoga tốt cho người cao huyết áp

Tư thế anh hùng là tư thế yoga ngồi, có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, tạo cảm giác thư giãn, cải thiện lưu thông máu, nhờ đó kiểm soát huyết áp.
Cách thực hiện: Quỳ trên thảm, hạ thấp hông xuống ở tư thế ngồi sao cho mông đặt giữa hai gót chân, giữ thẳng cột sống. Đặt tay lên đùi, lòng bàn tay úp xuống và hít thở sâu trong 1-2 phút. Người bị thương ở đầu gối hoặc mắt cá chân nên tránh thực hiện bài tập này.
Tư thế cái cây có thể làm dịu hormone căng thẳng, là nguyên nhân gây tăng huyết áp. Tuy nhiên, người bị huyết áp cao nên tránh giơ tay lên cao qua đầu vì có thể làm tăng huyết áp. Thay vào đó, hãy giữ hai tay ở tư thế cầu nguyện trước ngực.
Cách thực hiện: Người tập đứng thẳng, đặt một chân lên má đùi trong của chân đối diện. Chắp hai bàn tay trước ngực, hít thở đều và giữ nguyên tư thế trong 5-8 nhịp thở.
Tư thế ngồi xếp bằng có thể hạ huyết áp bằng cách thúc đẩy hít thở sâu, làm dịu tâm trí và kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, giúp giảm căng thẳng, thư giãn cơ thể.
Cách thực hiện: Ngồi xuống trên sàn. Duỗi thẳng hai chân ra trước mặt, sau đó nhẹ nhàng bắt chéo chân phải và chân trái ở mắt cá chân. Nhắm mắt lại từ từ trong khi giữ lưng thẳng. Hai bàn tay đặt lên trên đầu gối. Hít thở chậm, sâu, tập trung vào sự thư giãn.
Tư thế rắn hổ mang có tác dụng kéo giãn cột sống, mở ngực, nhờ đó giảm căng thẳng cơ thể đồng thời cải thiện lưu thông máu, tốt cho huyết áp.
Cách thực hiện: Bắt đầu bằng tư thế nằm sấp trên thảm, lòng bàn tay đặt dưới vai. Khuỷu tay hơi cong, áp sát ngực. Hít vào từ từ đưa vai ra sau và ngực nâng lên trong khi mắt hướng lên trên một chút. Xương chậu và chân giữ cố định, cho phép lưng dưới được kéo dài nhẹ nhàng. Thở ra trở về tư thế ban đầu. Lặp lại 4-5 lần.
Tư thế chó úp mặt có khả năng tăng lưu lượng máu, làm dịu hệ thần kinh.
Cách thực hiện: Hãy bắt đầu bằng cách quỳ trên sàn, hai đầu gối mở rộng bằng hông. Vươn người về phía trước và đặt lòng bàn tay xuống sàn, hai tay ấn chặt xuống, thẳng hàng dưới vai. Từ tư thế này, từ từ bước lùi hai chân ra sau và nhẹ nhàng nâng hông lên. Duỗi thẳng chân hết mức có thể sao cho cơ thể tạo thành hình chữ V ngược. Giữ nguyên tư thế đồng thời hít thở sâu 5-10 lần.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: AI