5 tư thế yoga hỗ trợ tăng lưu thông máu, phòng đột quỵ

Tư thế xác chết

Động tác này giúp giảm căng thẳng, điều hòa huyết áp và cải thiện chất lượng giấc ngủ, qua đó gián tiếp hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ.

Cách thực hiện: Nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng và hai tay để dọc theo thân mình. Nhắm mắt và thư giãn toàn bộ cơ thể. Tập trung vào hơi thở và để nó diễn ra tự nhiên. Giữ nguyên tư thế trong vài phút hoặc lâu hơn tùy theo cảm giác của người tập.