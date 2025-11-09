5 tư thế yoga hỗ trợ tăng lưu thông máu, phòng đột quỵ

Tư thế mèo bò
Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng này cải thiện khả năng vận động và tuần hoàn cột sống.
Cách thực hiện: Bắt đầu ở tư thế chống tay, hai tay dang rộng bằng vai và hai đầu gối dang rộng bằng hông. Khi hít vào, cong lưng, hạ bụng xuống sàn và nhìn lên (tư thế con bò). Khi thở ra, cong lưng, cằm hướng vào ngực (tư thế con mèo). Kết hợp các động tác này với hơi thở.
Tư thế mèo bò
Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng này cải thiện khả năng vận động và tuần hoàn cột sống.
Cách thực hiện: Bắt đầu ở tư thế chống tay, hai tay dang rộng bằng vai và hai đầu gối dang rộng bằng hông. Khi hít vào, cong lưng, hạ bụng xuống sàn và nhìn lên (tư thế con bò). Khi thở ra, cong lưng, cằm hướng vào ngực (tư thế con mèo). Kết hợp các động tác này với hơi thở.
Tư thế vặn xoắn
Các tư thế vặn xoắn giúp giảm nguy cơ đột quỵ bằng cách tăng lưu thông máu, giảm căng thẳng, hỗ trợ kiểm soát huyết áp.
Cách thực hiện: Ngồi thẳng lưng, xoay thân sang một bên, giữ khoảng 30 giây.
Tư thế vặn xoắn
Các tư thế vặn xoắn giúp giảm nguy cơ đột quỵ bằng cách tăng lưu thông máu, giảm căng thẳng, hỗ trợ kiểm soát huyết áp.
Cách thực hiện: Ngồi thẳng lưng, xoay thân sang một bên, giữ khoảng 30 giây.
Tư thế em bé
Tư thế thư giãn sâu này giúp giảm căng thẳng, làm chậm nhịp tim và dịu tâm trí, bởi căng thẳng góp phần làm tăng nguy cơ đột quỵ.
Cách thực hiện: Quỳ trên sàn, ngồi trên gót chân, duỗi thẳng tay về phía trước, trán đặt trên thảm. Hít thở sâu và thư giãn.
Tư thế em bé
Tư thế thư giãn sâu này giúp giảm căng thẳng, làm chậm nhịp tim và dịu tâm trí, bởi căng thẳng góp phần làm tăng nguy cơ đột quỵ.
Cách thực hiện: Quỳ trên sàn, ngồi trên gót chân, duỗi thẳng tay về phía trước, trán đặt trên thảm. Hít thở sâu và thư giãn.
Tư thế xác chết
Động tác này giúp giảm căng thẳng, điều hòa huyết áp và cải thiện chất lượng giấc ngủ, qua đó gián tiếp hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ.
Cách thực hiện: Nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng và hai tay để dọc theo thân mình. Nhắm mắt và thư giãn toàn bộ cơ thể. Tập trung vào hơi thở và để nó diễn ra tự nhiên. Giữ nguyên tư thế trong vài phút hoặc lâu hơn tùy theo cảm giác của người tập.
Tư thế xác chết
Động tác này giúp giảm căng thẳng, điều hòa huyết áp và cải thiện chất lượng giấc ngủ, qua đó gián tiếp hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ.
Cách thực hiện: Nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng và hai tay để dọc theo thân mình. Nhắm mắt và thư giãn toàn bộ cơ thể. Tập trung vào hơi thở và để nó diễn ra tự nhiên. Giữ nguyên tư thế trong vài phút hoặc lâu hơn tùy theo cảm giác của người tập.
Tư thế kim cương
Tư thế quỳ này cải thiện tiêu hóa, thúc đẩy lưu thông máu khắp cơ thể, bao gồm cả não.
Cách thực hiện: Ngồi trên đầu gối, hai chân khép lại và đặt mông lên gót chân. Giữ lưng thẳng, đặt hai lòng bàn tay lên đầu gối. Hít thở sâu trong vài phút.
Tư thế kim cương
Tư thế quỳ này cải thiện tiêu hóa, thúc đẩy lưu thông máu khắp cơ thể, bao gồm cả não.
Cách thực hiện: Ngồi trên đầu gối, hai chân khép lại và đặt mông lên gót chân. Giữ lưng thẳng, đặt hai lòng bàn tay lên đầu gối. Hít thở sâu trong vài phút.
Lê Nguyễn (Theo Health Shots, Only My Health)
Ảnh: AI