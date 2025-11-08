5 trường ở Lạng Sơn nhận hỗ trợ tái thiết sau lũ

Gần 1,7 tỷ đồng được Quỹ Hy Vọng tài trợ cho 5 trường tại xã Yên Bình, Vân Nham để tái thiết sau lũ.

Ngày 5/11, Quỹ Hy Vọng – Báo VnExpress phối hợp Tập đoàn FPT và UNIQLO Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ cho 5 trường học bị ảnh hưởng nặng bởi bão Matmo và sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 tại tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, ba trường thuộc xã Yên Bình gồm Mầm non Yên Bình, Tiểu học Yên Bình và TH & THCS Hòa Bình nhận hỗ trợ lần lượt 365 triệu, 426 triệu và 151 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, nhân viên FPT.

Hình ảnh lớp học ngổn ngang khi lũ rút tại trường Tiểu học Yên Bình. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Ba trường đều bị ngập sâu hơn 2 m, khiến đồ dùng, thiết bị dạy học và sinh hoạt bị cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn.

"Toàn bộ khuôn viên trường, các phòng học, nhà bếp, kho và vườn rau đều bị ngập sâu trong nước lũ. Nhiều đồ dùng, đồ chơi của các cháu bị hư hỏng, tường rào bị đổ sập, công tác dạy và học gặp nhiều khó khăn," cô Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Bình, chia sẻ.

Tại Trường Tiểu học Yên Bình, phần kinh phí hỗ trợ 426 triệu đồng sẽ được dùng cho điểm trường Đồng Xa, để mua sắm lại bàn ghế, máy tính, tivi, loa đài, đồ dùng nhà bếp, đồng thời sửa chữa các hạng mục xuống cấp như sơn lại tường lớp học bị bong tróc, làm lại nền và lối xuống nhà vệ sinh, sân và cổng trường.

"Chúng tôi vô cùng trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ này, sẽ sử dụng kinh phí hiệu quả để sớm ổn định việc dạy và học," cô Phan Thị Hòa, Hiệu trưởng nhà trường, nói.

Đại diện Quỹ người FPT vì cộng đồng trao quà cho học sinh tại các trường. Ảnh: Quỳnh Anh

Cách đó khoảng 4 km, Trường TH & THCS Hòa Bình cũng chịu thiệt hại nặng nề khi nhiều phòng học, bàn ghế, hệ thống điện – nước và thư viện bị bùn đất vùi lấp. "Việc đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh gặp rất nhiều trở ngại," cô Quách Thị Hà, Hiệu trưởng, cho biết.

Cùng thời điểm, Quỹ Hy Vọng và UNIQLO Việt Nam hỗ trợ 749 triệu đồng cho Trường Mầm non Quyết Thắng, xã Yên Bình và Trường THCS Nhật Tiến, xã Vân Nham. Cả hai đều bị ngập sâu và hư hỏng thiết bị học tập. Trong đó, Trường THCS Nhật Tiến bị bong tróc sơn nhiều phòng học và đổ khoảng 40 mét tường rào do nước ngập kèm mưa lớn.

"Mong rằng sự hỗ trợ này sẽ góp phần giúp xã ngày càng phát triển, các trường học có cơ sở vật chất tốt hơn và các em học sinh có điều kiện học tập đầy đủ, toàn diện hơn", bà Vũ Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn công ty thành viên FPT chia sẻ.

Quỹ Hy Vọng trao tài trợ 665 triệu đồng cho Hiệu trưởng Trường THCS Nhật Tiến từ nguồn của UNIQLO Việt Nam và độc giả báo VnExpress. Ảnh: Quỳnh Anh

Theo bà Trương Thị Khung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Yên Bình, đợt lũ từ ngày 6 đến 12/10 vừa qua là "trận lũ lớn nhất trong lịch sử địa phương", khiến 2.500 hộ dân bị ngập, 6/8 trường học hư hỏng nặng về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

Đợt hỗ trợ lần này nằm trong chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" do Quỹ Hy Vọng – Báo VnExpress phát động. Đến nay, Quỹ đã triển khai hỗ trợ 24 trường học tại Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Nguyên và Lạng Sơn, với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng.

Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây.

Quỳnh Anh