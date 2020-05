5 triệu sản phẩm bảo hộ y tế Việt Nam đến New York

Trong tuần qua, Việt Nam vừa giao xong một đơn hàng lớn cho chính quyền New York với 5 triệu sản phẩm bảo hộ y tế.

Chiều 20/5, ông Huỳnh Quốc Định, Giám đốc Super Cargo Service, đơn vị vận chuyển đơn hàng 5 triệu sản phẩm bảo hộ y tế từ Việt Nam đến New York (Mỹ) thông báo chiếc máy bay cuối cùng vận chuyển lô hàng đã đáp xuống sân bay JFK. Theo ông, đây là đơn hàng thiết bị y tế thuộc hàng "cực lớn" của Mỹ đặt mua từ Việt Nam gần đây, gồm áo bảo hộ, khẩu trang và găng tay phục vụ chống dịch.

Ông Định cho biết, để đáp ứng thời gian gấp rút chỉ trong một tuần, công ty đã hợp tác với 4 hãng hàng không là Ethiopia Airlines, Cathay Pacific, Eva Airlines và Philippines Airlines để tiến hành vận chuyển

Các thiết bị bảo hộ y tế trong lô 5 triệu sản phẩm được chuyển lên máy bay. Ảnh: SCS.

"Việc có 8 chiếc máy bay cỡ lớn, Boeing 777- 300 ER và Boeing 777- 360 ER, đến từ 4 hãng bay thế giới liên tục đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất tuần qua để vận chuyển sản phẩm y tế từ Việt Nam đến Mỹ là điều chỉ có Covid-19 mới tạo ra", ông bình luận.

Trước đó, hồi đầu tháng 5, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã nhắc đến việc mua các thiết bị bảo hộ y tế từ Việt Nam. CBSNews dẫn lời ông Bill de Blasio cho biết thành phố đã đặt hàng một nhà máy ở Việt Nam sản xuất số lượng lớn các bộ quần áo bảo hộ y tế.

"Bây giờ chúng tôi tự tin rằng có đủ đồ bảo hộ y tế qua giữa tháng 5," ông nói hôm 1/5, thời điểm New York đã nhận một triệu bộ đồ và 900.000 chiếc khác "made in Vietnam" đang được đưa lên máy bay. Là một trong hai vùng dịch lớn nhất nước Mỹ, đến sáng ngày 20/5, toàn tiểu bang New York đã có 357.757 ca dương tính với Covid-19 và 28.437 người chết, theo số liệu của The New York Times.

Các máy bay được thuê chở thiết bị bảo hộ y tế sẽ chứa hàng ở cả khoang vốn chở khách. Ảnh: SCS

Giới dịch vụ logistics dự báo, đơn hàng lớn lần này là dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ còn chọn Việt Nam để liên tục mua sản phẩm bảo hộ y tế chống Covid-19 với số lượng lớn và có thể kéo dài đến hết năm nay. "Mỹ và một số nước châu Âu đang chuyển hướng mua sản phẩm bảo hộ y tế của Việt Nam", ông Huỳnh Quốc Định, nhận xét.

Viễn Thông