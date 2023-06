5 tour thám hiểm nơi tận cùng Trái Đất của giới siêu giàu

Bất chấp rủi ro về tính mạng, nhiều người sẵn sàng chi cả “núi tiền” để khám phá những nơi tận cùng của Trái Đất hay bay vào không gian.

Du lịch mạo hiểm ngày càng thu hút giới siêu giàu chi tiền trải nghiệm. Theo một báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu thị trường Allied Market Research (Ấn Độ), du lịch mạo hiểm đã trở nên phổ biến trong nhiều năm qua và cả ngành có trị giá ước tính 366 tỷ USD vào năm 2022.

Tốc độ phát triển của loại hình du lịch này đang đang phát triển nhanh chóng. Các chuyên gia dự đoán đến năm 2030, ngành du lịch mạo hiểm sẽ có giá trị 1.000 tỷ USD. Mặc dù có thể đánh đổi bằng tính mạng, nhiều du khách không ngần ngại chi tiền để được chinh phục những nơi tận cùng của thế giới, thậm chí là bay vào không gian.

Thám hiểm rãnh Mariana

Chi phí: 750.000 USD (tương đương 17,6 tỷ đồng)

Tour lặn thám hiểm xác tàu Titanic chưa phải là chuyến lặn biển nguy hiểm nhất. Điểm sâu nhất trong lòng đại dương con người có thể chạm đến ở thời điểm hiện tại là vực Challenger Deep của rãnh Mariana. Rãnh Mariana nằm trên phần đáy của khu vực tây bắc Thái Bình Dương. Điểm sâu nhất của nó cũng là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất.

Tàu lặn và tàu thám hiểm lênh đênh phía trên rãnh Mariana ở Thái Bình Dương. Ảnh: AFP

Năm 2020, công ty du lịch EYOS Expeditions đã hợp tác cùng công ty dịch vụ lặn Caladan Oceanic lần đầu tiên cung cấp tour thám hiểm vực Challenger Deep trị giá 750.000 USD. Địa điểm này sâu gần 11 km dưới mực nước biển, sâu hơn 7 km so với nơi tàu Titanic chìm. Tính đến năm 2020, chỉ có 7 du khách từng đến nơi này.

Bay vào vũ trụ

Chi phí: Từ 450.000 USD (tương đương 10,5 tỷ đồng)

Du lịch vũ trụ được được dự đoán là xu hướng của tương lai. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) từng phản đối du lịch vũ trụ, nhưng hiện ủng hộ các công ty tư nhân khai thác loại hình du lịch đắt đỏ này. Những công ty tiêu biểu đang thương mại hóa du lịch vũ trụ có thể kể đến Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos, Virgin Galactic của Richard Branson và SpaceX của Elon Musk.

Tỷ phú Richard Branson trải nghiệm trạng thái không trọng lượng trong chuyến bay vào tháng 7/2021. Ảnh: Virgin Galactic

Một vé cho chuyến bay dài 11 phút vào không gian của Blue Origin được bán đấu giá vào năm 2018 với mức 28 triệu USD. Theo Reuters, công ty của tỷ phú Jeff Bezos ước tính giá vé trong tương lai có thể sẽ rơi vào khoảng 200.000 đến 300.000 USD.

Trong khi đó, công ty Virgin Galactic gần đây thông báo sẽ sớm thực hiện các chuyến bay thương mại đầu tiên vào vũ trụ, với giá vé 450.000 USD mỗi người cho một lần bay. Tỷ phú Anh Hamish Harding, người tử nạn trong chuyến lặn khám phá xác tàu Titanic vừa qua, đã thực hiện một chuyến bay vũ trụ của công Blue Origin vào năm ngoái .

Ngoài hai đơn vị kể trên, Công ty SpaceX của tỷ phú công nghệ Elon Musk cũng cung cấp chuyến phiêu lưu ngoài không gian. Du khách được trải nghiệm cảm giác như một phi hành gia, lưu trú một tuần tại Trạm Không gian Quốc tế (ISS). Hiện, chuyến đi này có giá lên đến 80 triệu USD. Ngoài ra, SpaceX cũng hy vọng sẽ đưa con người lên sao Hỏa vào năm 2030.

Chinh phục đỉnh Everest

Chi phí: Từ 40.000 USD

Cách đây 70 năm, chinh phục nóc nhà thế giới kéo dài đến 90 ngày, đòi hỏi người tham gia có thể lực và kỹ năng sinh tồn cao. Việc thương mại hóa ngành công nghiệp leo núi trong bối cảnh các công ty du lịch đổ xô khai thác thám hiểm Everest đã khiến việc chinh phục nóc nhà thế giới dễ dàng hơn.

Hiện những người leo núi thông qua dịch vụ trọn gói phải chi trả trung bình 40.000 USD (khoảng 950.000 triệu đồng) cho mỗi chuyến thám hiểm. Bao gồm phí làm giấy phép, phí hướng dẫn, đồ ăn, chỗ ở và các chi phí thuê dịch vụ địa phương. Đây được xem là mức giá bình dân.

Những người leo núi đi bộ qua bậc thang Hillary khi phục đỉnh Everest.Ảnh: Pemba Dorje Sherpa

Ở mức cao hơn, du khách phải chi trả khoảng 218.400 USD (khoảng 5 tỷ đồng) cho 3 tuần chinh phục Everest. Công ty du lịch Furtenbach Adventures (Áo) cho biết chuyến đi xa xỉ này cung cấp các dịch vụ an toàn và có các chuyên gia giám sát đảm bảo khách tham gia sẽ lên được đỉnh núi.

Vài tuần trước khi khởi hành, công ty sẽ gửi đến nhà du khách máy phát điện và lều. Nhân viên hướng dẫn cũng mô phỏng các điều kiện không khí ở độ cao của chuyến thám hiểm Everest, giúp khách hàng thích nghi trước khi bắt đầu chuyến đi.

Lukas Furtenbach, người sáng lập Furtenbach Adventures, chia sẻ phần lớn chi phí chuyến thám hiểm đắt đỏ này dùng để cung cấp "oxy không giới hạn" cho du khách. Giảm thiểu một trong những mối đe dọa tính mạng lớn nhất của cuộc phiêu lưu khắc nghiệt.

Tour du lịch bí ẩn

Chi phí: Từ 15.000 USD đến 100.000 USD (2,3 tỷ đồng)

Công ty du lịch Black Tomato (Mỹ) cung cấp tour "Get Lost" (Không phương hướng) cho những du khách muốn ngắt kết nối với thế giới thực và lang thang ở nơi họ chưa biết đích đến. Các chuyến đi đều có chuyên gia an toàn giám sát du khách từ xa.

Du khách mua tour du lịch bí ẩn này sẽ đề xuất ý tưởng về địa hình họ muốn thám hiểm, công ty sẽ giữ bí mật điểm đến và đưa ra các mức độ mạo hiểm của chuyến đi cho khách lựa chọn.

Du khách không biết sẽ đi đâu và đối mặt với nguy hiểm gì khi tham gia tour "Get Lost". Ảnh: Black Tomato

Brendan Drewniany, Giám đốc truyền thông của Black Tomato, cho biết khách hàng trong chuyến đi "Get Lost" được khuyến khích không sử dụng điện thoại thông minh mà dùng điện thoại vệ tinh để kết nối với đội hỗ trợ an toàn. Ngoài đội giám sát an toàn từ xa, công ty tour còn làm việc với các cựu lính thủy quân lục chiến để hỗ trợ du khách trong hành trình khám phá điểm đến.

"Điểm thú vị của chuyến đi này là sự lo lắng, sợ hãi và phấn khích khi không biết sẽ có gì nguy hiểm rình rập trong chuyến đi. Tuy nhiên, chúng tôi xây dựng nhiều lớp theo dõi và đảm bảo an toàn cho khách hàng suốt chặng đường", Brendan Drewniany nói.

Các tour du lịch bí ẩn này có giá từ 15.000 USD đến 100.000 USD mỗi người, giá càng cao thời gian chuyến đi càng dài, địa hình và thử thách càng phức tạp.

Thám hiểm Nam Cực và Bắc Cực

Chi phí: Khoảng 30.000 USD (tương đương 705 triệu đồng)

Hiện không nhiều công ty lữ hành trên thế giới khai thác tour thám hiểm đến hai vùng cực Nam - Bắc của Trái Đất. Công ty Intrepid Travel (Mỹ) cung cấp các chuyến đi giá hơn 30.000 USD mỗi người cho chuyến đi ba tuần quanh Vòng Nam Cực và eo biển Drake - nơi có một số vùng nước nguy hiểm nhất thế giới.

Tàu thám hiểm ở Nam Cực. Ảnh: Quark Expeditions

Trong khi đó, công ty Quark Expeditionskhai thác các hành trình đến Nam Cực và cả Bắc Cực. Tour Nam Cực có giá từ 12.000 USD đến hơn 40.000 USD tùy độ dài hành trình. Tour Bắc Cực của công ty khởi hành từ Helsinki, Phần Lan, mức giá không được công khai.

Bích Phương