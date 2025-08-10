5 thực phẩm người huyết áp cao nên ăn thường xuyên

Một củ khoai tây cả vỏ cỡ vừa (173 g) chứa khoảng 926 mg kali. Kali có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp cao. Khoáng chất này giúp cơ thể loại bỏ natri qua nước tiểu đồng thơi thư giãn mạch máu, giảm áp lực của máu lên thành mạch.
Quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi cung cấp các hợp chất chống oxy hóa nhóm flavonoid, gọi là anthocyanin, tốt cho người bệnh tăng huyết áp. Anthocyanin làm tăng nồng độ oxit nitric trong máu, giảm sản xuất các phân tử hạn chế lưu lượng máu, giúp hạ huyết áp.
Kiwi giàu vitamin C và chứa các chất dinh dưỡng khác liên quan đến điều hòa huyết áp, bao gồm chất xơ, kali, magiê. Loại quả này còn nhiều polyphenol thực vật cùng các hợp chất chống oxy hóa làm giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim, bao gồm cả huyết áp cao.
Yến mạch chứa loại chất xơ gọi là beta-glucan có lợi cho sức khỏe tim mạch. Beta-glucan cùng với avenanthramide C trong yến mạch làm giảm nồng độ malondialdehyde. Đây là yếu tố gây stress oxy hóa dẫn đến tăng huyết áp. Bạn có thể ăn một bát yến mạch vào bữa sáng hoặc rắc lên các món tráng miệng như sữa chua.
Cà chua và các sản phẩm từ cà chua rất giàu chất dinh dưỡng, bao gồm kali và sắc tố carotenoid lycopene. Lycopene có liên quan đến giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim như huyết áp cao. Ăn cà chua sống hoặc chế biến tối thiểu như làm salad để giữ nguyên các dưỡng chất có lợi. Nấu ở nhiệt độ cao hoặc thêm muối làm giảm giá trị dinh dưỡng của chúng.
Bảo Bảo (Theo Medical News Today, Healthline)
Ảnh: Bùi Thủy, AI