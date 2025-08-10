5 thực phẩm người huyết áp cao nên ăn thường xuyên

Cà chua và các sản phẩm từ cà chua rất giàu chất dinh dưỡng, bao gồm kali và sắc tố carotenoid lycopene. Lycopene có liên quan đến giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim như huyết áp cao. Ăn cà chua sống hoặc chế biến tối thiểu như làm salad để giữ nguyên các dưỡng chất có lợi. Nấu ở nhiệt độ cao hoặc thêm muối làm giảm giá trị dinh dưỡng của chúng.