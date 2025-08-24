5 thực phẩm người cao huyết áp nên ăn hàng tuần

Củ dền chứa nhiều nitrat, được cơ thể chuyển hóa thành oxit nitric, giúp thư giãn và mở rộng mạch máu, cải thiện lưu lượng máu. Uống nước ép hoặc ăn củ dền thường xuyên có thể giảm đáng kể huyết áp tâm thu. Thêm củ dền thái lát vào món salad, súp hoặc salad bắp cải trộn để tận dụng giá trị dinh dưỡng của thực phẩm này.
Củ dền chứa nhiều nitrat, được cơ thể chuyển hóa thành oxit nitric, giúp thư giãn và mở rộng mạch máu, cải thiện lưu lượng máu. Uống nước ép hoặc ăn củ dền thường xuyên có thể giảm đáng kể huyết áp tâm thu. Thêm củ dền thái lát vào món salad, súp hoặc salad bắp cải trộn để tận dụng giá trị dinh dưỡng của thực phẩm này.
Cá hồi hay các loại cá béo khác như cá thu, cá mòi chứa nhiều axit béo omega-3 có tác dụng giảm viêm, hạ huyết áp. Chúng cũng cung cấp vitamin D dồi dào, giúp cơ thể hấp thụ canxi, chống trầm cảm, điều hòa huyết áp.
Cá hồi hay các loại cá béo khác như cá thu, cá mòi chứa nhiều axit béo omega-3 có tác dụng giảm viêm, hạ huyết áp. Chúng cũng cung cấp vitamin D dồi dào, giúp cơ thể hấp thụ canxi, chống trầm cảm, điều hòa huyết áp.
Quả đào có hàm lượng kali cao. Kali giúp cân bằng lượng nước trong cơ thể, loại bỏ lượng natri dư thừa, từ đó hạ huyết áp. Ăn loại quả này như món ăn nhẹ hoặc thêm sinh tố, salad để tạo vị ngọt, dễ thưởng thức.
Quả đào có hàm lượng kali cao. Kali giúp cân bằng lượng nước trong cơ thể, loại bỏ lượng natri dư thừa, từ đó hạ huyết áp. Ăn loại quả này như món ăn nhẹ hoặc thêm sinh tố, salad để tạo vị ngọt, dễ thưởng thức.
Ăn ớt chuông đỏ thường xuyên góp phần giảm tăng huyết áp nhờ hàm lượng kali và vitamin A dồi dào. Nó cũng giàu chất xơ, vitamin C, tốt cho hệ miễn dịch. Ớt chuông đỏ ăn sống hoặc xay thành sốt, nướng với một ít dầu ô liu đều là những món bổ dưỡng.
Ăn ớt chuông đỏ thường xuyên góp phần giảm tăng huyết áp nhờ hàm lượng kali và vitamin A dồi dào. Nó cũng giàu chất xơ, vitamin C, tốt cho hệ miễn dịch. Ớt chuông đỏ ăn sống hoặc xay thành sốt, nướng với một ít dầu ô liu đều là những món bổ dưỡng.
Hạt bí ngô rất giàu magie và kẽm có lợi cho người cao huyết áp. Hàm lượng nitrat cùng với chất chống oxy hóa trong hạt bí ngô cũng giữ cho mạch máu linh hoạt, thư giãn nhờ đó thúc đẩy lưu thông máu khỏe mạnh. Thêm hạt bí ngô vào món salad, sữa chua để có món nhẹ ngon miệng và giảm huyết áp.
Hạt bí ngô rất giàu magie và kẽm có lợi cho người cao huyết áp. Hàm lượng nitrat cùng với chất chống oxy hóa trong hạt bí ngô cũng giữ cho mạch máu linh hoạt, thư giãn nhờ đó thúc đẩy lưu thông máu khỏe mạnh. Thêm hạt bí ngô vào món salad, sữa chua để có món nhẹ ngon miệng và giảm huyết áp.
Bảo Bảo (Theo Prevention, Everyday Health)
Ảnh: Bảo Bảo, AI