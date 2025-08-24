5 thực phẩm người cao huyết áp nên ăn hàng tuần

Hạt bí ngô rất giàu magie và kẽm có lợi cho người cao huyết áp. Hàm lượng nitrat cùng với chất chống oxy hóa trong hạt bí ngô cũng giữ cho mạch máu linh hoạt, thư giãn nhờ đó thúc đẩy lưu thông máu khỏe mạnh. Thêm hạt bí ngô vào món salad, sữa chua để có món nhẹ ngon miệng và giảm huyết áp.