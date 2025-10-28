5 thói quen 'tàn phá' sức khỏe tim

Hút thuốc lá điện tử, thiếu ngủ, uống rượu, căng thẳng và nước ngọt là 5 thói quen nguy hiểm nhất cho tim mạch, cần thay đổi để bảo vệ sức khỏe.

Bác sĩ phẫu thuật tim mạch Jeremy London, với kinh nghiệm từ phòng mổ, đã liệt kê 5 thói quen nguy hiểm nhất cho sức khỏe tim mạch. Danh sách này là lời cảnh tỉnh, giúp bạn thay đổi lối sống để bảo vệ trái tim.

Hút thuốc lá điện tử

Dù mang vẻ ngoài "hiện đại" với hương vị trái cây, thuốc lá điện tử gây hại không kém thuốc lá truyền thống. Tiến sĩ London cảnh báo, các hóa chất trong thuốc lá điện tử làm tổn thương mạch máu và mô tim. Đáng lo ngại, nhiều người trẻ lầm tưởng đây là lựa chọn "lành mạnh", dẫn đến nguy cơ nghiện và căng thẳng tim mạch sớm.

Các hóa chất trong thuốc lá điện tử làm tổn thương mạch máu và mô tim. Ảnh: Nhật Vy

Thiếu ngủ

Thiếu ngủ không chỉ khiến bạn mệt mỏi mà còn là "kẻ thù" của tim. Theo Tiến sĩ London, giấc ngủ kém làm rối loạn hormone, tăng huyết áp và khiến tim làm việc quá sức. "Giấc ngủ là vấn đề y học, không phải sự nuông chiều", ông nhấn mạnh.

Uống rượu

Rượu, dù chỉ uống giao tiếp, gây tổn thương tế bào não và tim, làm tăng huyết áp và nguy cơ nghiện. Tiến sĩ London cho biết, tác hại của rượu tích lũy qua thời gian, dẫn đến các vấn đề tim mạch và sa sút trí tuệ.

Căng thẳng

Căng thẳng mãn tính được ví như "tổn thương vô hình". Nó gây viêm, làm tăng huyết áp và ảnh hưởng đến giấc ngủ, thèm ăn. Dù không giết chết ngay, căng thẳng dần bào mòn sức khỏe tim mạch, theo tiến sĩ London.

Uống nước ngọt

Nước ngọt, dù là loại có đường hay dành cho người ăn kiêng, góp phần gây kháng insulin và thèm ăn vặt. Tiến sĩ London đánh giá đây là "kẻ thù ngấm ngầm" trong chế độ ăn uống, gây hại cho tim mạch về lâu dài.

Tiến sĩ London khuyến nghị hãy chọn một thói quen xấu và thay thế nó. Chẳng hạn, thay thuốc lá điện tử bằng bài tập hít thở, nước ngọt bằng nước trái cây tươi, và lướt điện thoại ban đêm bằng thói quen thư giãn trước giờ ngủ. Quan trọng nhất, hãy lắng nghe cơ thể để phát hiện sớm căng thẳng và mệt mỏi, trước khi chúng dẫn đến bệnh tật.

Mỹ Ý (Theo Times of India)