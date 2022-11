5 thói quen mỗi ngày giúp cải thiện trình độ tiếng Anh

Người học có thể tạo môi trường nói tiếng Anh bằng cách tự hỏi và trả lời, tập gọi tên các đồ vật, hành động thấy hàng ngày bằng ngôn ngữ này.

Gọi tên các đồ vật bằng tiếng Anh

Hàng ngày, bạn nhìn thấy rất nhiều đồ vật, hãy gọi tên của chúng bằng tiếng Anh. Thay vì "rèm cửa", bạn nhìn thấy "curtains", bàn ăn là "dining table", xe tay ga là "motor scooter".

Khi gọi được tên của những gì bạn thấy bằng tiếng Anh, việc học sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Gọi tên hành động bằng tiếng Anh

Tương tự với thói quen trên, bạn cũng có thể gọi tên những hành động bằng tiếng Anh. Ví dụ: "I normally get up around 5.30 a.m, then I do personal hygiene for 20 minutes. After that, I exercise until around 7.00. I have breakfast at 7.30, then I get dressed and go to work" (Tôi thường thức dậy vào khoảng 5h30 sáng, sau đó tôi làm vệ sinh cá nhân 20 phút. Tiếp theo, tôi tập thể dục đến khoảng 7h. 7h30 tôi ăn sáng rồi thay đồ và đi làm).

Việc gọi tên những hoạt động trong ngày bằng tiếng Anh không chỉ giúp bạn học thêm nhiều từ vựng, mà còn tạo cho bạn thói quen tập nói các câu đơn giản bằng tiếng Anh. Hành trình giỏi tiếng Anh của bạn bắt đầu từ những điều đơn giản như thế này.

Luyện nghe 30 phút

Kỹ năng nghe (Listening) là chìa khóa giúp bạn giỏi tiếng Anh trên mọi phương diện. Mỗi ngày, bạn hãy dành ra khoảng 30 phút để luyện nghe. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh việc bạn cần ngồi vào bàn, mở một bài luyện nghe và hoàn thành các câu hỏi. Chỉ khi bạn thật sự nghiêm túc, xem việc học nghe là cần thiết, kết quả đạt được mới đúng theo những mong muốn của bạn.

Tất nhiên, bạn cũng có thể tranh thủ vừa nấu ăn, vừa nghe tiếng Anh. Nghe bị động cũng giúp cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh, nhưng chỉ khi bạn nghiêm túc dành thời gian ngồi vào bàn thì kết quả đạt được mới nhanh hơn và tốt hơn.

Trò chuyện với chính mình bằng tiếng Anh

Khi muốn luyện nói tiếng Anh mà không tìm được bạn đồng hành, bạn có thể đứng trước gương và trò chuyện với chính mình. Mới nghe qua thì dường như điều này khá bất thường. Tuy nhiên, việc tự nói chuyện giúp bạn luyện tập giao tiếp trôi chảy và kích thích óc sáng tạo.

Bạn có thể tự đặt và trả lời các câu hỏi, càng chi tiết càng tốt.

Ví dụ: "How was your weekend?" (Cuối tuần vừa rồi của bạn thế nào?). Sau đó, bạn trả lời: "Well, I had a great weekend" (Ồ, cuối tuần của tôi rất tuyệt vời). Bạn lại tiếp tục hỏi "Really? What did you do?" (Thật vậy sao? Bạn đã làm gì vào cuối tuần?).

Và bạn lại trả lời "On Saturday, I went swimming with my best friend, then we had Spring Rolls for lunch. In the evening, I stayed home and read a book. On Sunday I went to the supermarket to buy food for the whole week" (À, thứ 7 tôi đi bơi với cậu bạn thân. Sau đó, chúng tôi ăn trưa với gỏi cuốn. Chiều tối, tôi ở nhà đọc sách. Chủ nhật, tôi đi siêu thị mua thức ăn cho cả tuần).

Bạn có thể đặt thêm vài câu hỏi cụ thể hơn, dựa vào câu trả lời vừa rồi: "Where did you guys swim?" (Các bạn đi bơi ở đâu vậy?), "How were the Spring Rolls?" (Gỏi Cuốn ăn có ngon không?), "What book did you read?" (Bạn đọc sách gì vậy?), "What food do you normally buy?" (Bạn thường hay mua thức ăn gì?), và bạn lại tiếp tục trả lời.

Cứ như vậy, bạn hoàn toàn có thể tạo ra môi trường luyện tập tiếng Anh hằng ngày cho chính mình.

Suy nghĩ bằng tiếng Anh

Bạn có thể làm được điều này bằng cách áp dụng kết hợp thói quen số 1 và 2. Khi nhìn thấy hình ảnh "a floral dress", bạn biết ngay nó là "a floral dress" thay vì nó là "một chiếc đầm hoa", rồi bạn mới bắt đầu dịch "áo đầm là dress", "hoa là flower", "tính từ của flower là floral", "đầm hoa là floral dress", "một là a", "một chiếc đầm hoa là a floral dress."

Việc suy nghĩ bằng tiếng Việt rồi mới dịch sang tiếng Anh làm mất rất nhiều thời gian, cản trở sự lưu loát khi bạn nói tiếng Anh.

Hãy suy nghĩ thẳng bằng tiếng Anh và mở miệng nói ra ngay: "You look so nice in this floral dress" (Trông bạn thật xinh đẹp khi mặc chiếc đầm hoa này).

Việc suy nghĩ bằng tiếng Anh không dễ dàng với những người mới bắt đầu học ngoại ngữ. Tuy nhiên, chỉ cần mỗi ngày, bạn đều áp dụng năm thói quen này, chắc chắn sau một thời gian, trình độ tiếng Anh của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Nghiêm Thị Mỹ Xuân

Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng, Đại học Curtin (Australia)