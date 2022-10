Cách học hàng chục từ vựng tiếng Anh mỗi ngày

Bằng cách để các từ vựng xuất hiện trước mặt nhiều lần mỗi ngày, bạn sẽ nhớ chúng một cách tự nhiên và với số lượng lớn.

Chị Nghiêm Thị Mỹ Xuân, 34 tuổi, tốt nghiệp ngành Ngữ văn Anh, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM, và là thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng, Đại học Curtin, Australia. Với kinh nghiệm dạy tiếng Anh nhiều năm, cô Xuân chia sẻ cách học từ vựng tiếng Anh mỗi ngày.

Người học tiếng Anh thường có thói quen ghi chép nhiều từ vựng vào vở, rồi chú thích bằng tiếng Việt bên cạnh. Liệu có giải pháp nào để người học có thể học hàng chục từ vựng mỗi ngày một cách hiệu quả mà không cần ghi chép nhiều hay không?

Một giáo sư người Do Thái đã chứng minh "Nếu một thứ nào đó xuất hiện trước mặt bạn một cách ngẫu nhiên 9 lần trong cuộc đời thì bạn sẽ nhớ nó rất lâu". Với việc học tiếng Anh, xuất hiện ngẫu nhiên nghĩa là bạn không cố gắng nhồi nhét và ép bản thân nhớ từ vựng đó bằng được. Thay vào đó, bạn để từ vựng xuất hiện trước mặt một cách tình cờ.

Dưới đây là hai dạng từ vựng thường xuyên hiện diện trong cuộc sống và cách nhớ từ vựng liên quan.

Đồ vật

Dù làm bất cứ việc gì, xung quanh bạn đều hiện diện rất nhiều đồ vật, và bạn chỉ cần gọi tên những chúng bằng tiếng Anh.

Ví dụ, khi ăn cơm, bạn sẽ nhìn thấy đôi đũa (chopsticks), cái bát (bowl), cái thìa (spoon), cái đĩa (dish), cái ca uống nước (mug).

Trong bếp, bạn sẽ có con dao (knife), thớt (cutting board), nồi (cooking pot), chảo (pan), bếp (stove), nồi cơm điện (rice cooker), nước rửa bát (dishwashing liquid), miếng rửa bát (dishwashing pad).

Mỗi ngày ăn ba bữa, nếu bữa nào bạn cũng gọi tên được những đồ vật xuất hiện bằng tiếng Anh, bạn sẽ học được nhiều từ vựng và nhớ chúng lâu.

Tương tự, tại văn phòng, bạn sẽ có hàng loạt từ vựng: bàn (desk), ghế làm việc (office chair), vách ngăn (space divider), máy photo (photocopier), máy in (printer), tủ đựng hồ sơ (file cabinet), máy chiếu (projector), màn hình (screen).

Như vậy, dù làm bất cứ việc gì trong ngày, bạn đều có thể học tiếng Anh.

Vậy, làm thế nào để biết được tên các đồ vật bằng tiếng Anh? Bạn có thể áp dụng cú pháp tra cứu "tên đồ vật + tiếng Anh là gì" trên Google. Bạn nên sử dụng từ điển của những nhà xuất bản uy tín như Oxford, Macmillan hay Cambridge. Khi tìm được từ mới, bạn cần nghe cả phát âm bằng cách bấm vào biểu tượng hình chiếc loa bên cạnh, rồi đọc lại.

Hành động

Cũng như đồ vật, bạn có thể dùng Google để gọi tên các hoạt động hàng ngày.

Ví dụ, thức dậy nghĩa là bạn "wake up", sau đó ra khỏi giường (get up), dọn giường (make my bed), đánh răng (brush my teeth), rửa mặt (wash my face), chải đầu (comb my hair), ăn sáng (eat breakfast), thay đồ (get dressed) và đi làm (go to work).

Chìa khóa của chúng ta là để một từ xuất hiện trước mặt ngẫu nhiên nhiều lần, và bạn sẽ nhớ chúng. Bạn nên thực hành bằng cách tập gọi tên những gì mình làm và thấy bằng tiếng Anh. Với cách này, bạn hoàn toàn có thể học hàng chục từ vựng mỗi ngày.

Nghiêm Thị Mỹ Xuân