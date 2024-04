5 thói quen giúp hệ miễn dịch của người cao tuổi khỏe mạnh

Thường xuyên vận động, duy trì cân nặng, bổ sung đề kháng cùng hai biện pháp khác được khuyến cáo cho người cao tuổi để có hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Theo WebMD, Hệ miễn dịch bao gồm nhiều tế bào, cơ quan và mô, giúp nhận diện và tiêu diệt mầm bệnh xâm nhập hoặc xử lý các tế bào bị lỗi. Ở người cao tuổi, hệ miễn dịch sẽ suy giảm tự nhiên do quá trình lão hóa cơ thể, khiến mầm bệnh xâm nhập dễ dàng hơn. Khi cộng hưởng với các yếu tố như chế độ dinh dưỡng thiếu chất, ít vận động, căng thẳng, điều trị bệnh nền, hệ miễn dịch của người cao tuổi sẽ thêm suy yếu.

Do đó, người cao tuổi tăng khả năng mắc bệnh, chậm phục hồi sau chấn thương, nhiễm trùng, bệnh tật... Việc này đặt ra vấn đề củng cố miễn dịch ở người cao tuổi, giúp tăng chất lượng sống, đồng giảm thời gian nằm viện và chi phí điều trị.

Vận động thể dục vừa phải giúp hệ thống miễn dịch khỏe mạnh hơn. Ảnh: PhotoAC

WebMD khuyến cáo 5 thói quen hàng ngày dưới đây có thể giúp hệ miễn dịch khỏe hơn, gồm:

Ngủ ngon: Ngủ quá ít hoặc ngủ kém chất lượng sẽ làm giảm khả năng miễn dịch. Người cao tuổi nên cố gắng ngủ tối thiểu 7 tiếng một đêm, khi khám để điều trị nếu cảm thấy khó ngủ.

Dinh dưỡng đa dạng, đủ chất: Chế độ ăn kiêng không giúp cải thiện hệ miễn dịch. Người cao tuổi không nên ăn kiêng khi chưa được bác sĩ khuyến cáo, nên có chế độ dinh dưỡng với đa dạng thực phẩm, tăng bổ sung rau và trái cây tươi. Mọi người hạn chế cholesterol, muối, đường, chia nhỏ bữa ăn trong ngày để nạp đủ lượng và chất.

Thường xuyên vận động: Vận động thể dục vừa phải sẽ giúp duy trì cân nặng hợp lý, giúp hệ thống miễn dịch khỏe mạnh hơn.

Không hút thuốc và sử dụng rượu bia: Hút thuốc khuyến phản ứng miễn dịch của cơ thể suy yếu, khiến người cao tuổi dễ mắc bệnh và nhiễm trùng. Còn rượu tác động mạnh hơn ở người cao tuổi, tăng nguy cơ ngộ độc rượu, suy giảm thị lực, tăng các biến chứng liên quan tim mạch, huyết áp...

Värna Colostrum bổ sung sữa non cho người lớn, tăng đề kháng nhanh. Ảnh: Värna Colostrum

Ngoài ra, để tăng cường miễn dịch, nhiều chuyên gia cho rằng người cao tuổi nên uống sữa hàng ngày, có thể sử dụng các sản phẩm chứa sữa non. Lý do là sữa chứa đầy đủ chất dinh dưỡng và dễ hấp thu ở người cao tuổi. Sữa non như dòng sữa Värna Colostrum chứa chiết xuất sữa non (Immunel) và kháng thể IgG, giúp tăng đề kháng nhanh.

Cụ thể, thành phần Immunel được chứng minh khả năng kích hoạt miễn dịch và hỗ trợ tăng đề kháng nhanh chỉ sau 2h. Khi kết hợp với kháng thể IgG sẽ giúp củng cố hệ miễn dịch bẩm sinh và kích hoạt hệ miễn dịch chủ động, tăng khả năng chống lại sự xâm nhập của những yếu tố gây bệnh như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, ô nhiễm môi trường...

Văn Hà