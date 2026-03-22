5 thói quen ăn uống giúp trẻ hóa mạch máu, ổn định đường huyết

Các chuyên gia y tế Nhật Bản cho rằng, thay vì ăn đủ 3 bữa, việc chia nhỏ khẩu phần và lựa chọn đúng loại thực phẩm ăn nhẹ có thể là chìa khóa để ngăn ngừa lão hóa tế bào.

Chế độ ăn uống hàng ngày quyết định việc cơ thể bạn đang "tăng tốc" hay "nhấn phanh" quá trình lão hóa. Theo các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng trên tạp chí Kaigo Post Seven (Nhật Bản), duy trì 5 thói quen dưới đây không chỉ giúp ổn định đường huyết mà còn bảo vệ các cơ quan từ da, tóc đến mạch máu và nội tạng.

Chia nhỏ thành 5 bữa mỗi ngày

Chuyên gia dinh dưỡng Rieko Mochizuki, Chủ tịch Hiệp hội Kiểm tra Sức khỏe, cho biết, việc ăn 5 bữa nhỏ có lợi cho sức khỏe hơn là 3 bữa chính truyền thống. Thói quen này giúp ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng đột ngột - nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương tế bào.

Ngay cả khi tổng lượng calo nạp vào là như nhau, việc chia nhỏ bữa ăn sẽ giữ mức đường huyết ổn định hơn, đồng thời giảm căng thẳng do cơn đói gây ra, từ đó hạn chế sản sinh các gốc tự do gây lão hóa mạch máu.

Ăn sáng thịnh soạn, ăn tối thanh đạm

Bà Mochizuki nhấn mạnh một bữa sáng giàu dinh dưỡng giúp "tái khởi động" đồng hồ sinh học, thúc đẩy bài tiết hormone và kích hoạt các gen trường thọ. Ngược lại, vào buổi tối, cơ thể dễ rơi vào tình trạng đường huyết tăng cao hơn dù ăn cùng một lượng thực phẩm.

Do đó, quy tắc vàng là: Sáng ăn như hoàng đế, tối ăn thanh đạm để giảm áp lực cho hệ mạch máu.

Trứng là món ăn nhẹ lý tưởng giúp ngăn hiện tượng "đột biến đường huyết". Ảnh: Bùi Thủy

Đừng ngại ăn nhẹ

Bác sĩ Yoshihiro Yoshimura, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Suy giảm cơ bắp và Suy dinh dưỡng, Bệnh viện Phục hồi chức năng Kumamoto, khẳng định: "Ăn nhẹ đúng cách giúp trì hoãn lão hóa tốt hơn là nhịn ăn".

Nếu khoảng cách giữa các bữa chính quá dài, cơn đói sẽ khiến bạn ăn quá nhiều vào bữa kế tiếp, gây ra hiện tượng "đột biến đường huyết". Các chuyên gia gợi ý 3 loại đồ ăn nhẹ lý tưởng để ngăn chặn tình trạng này:

Sữa chua không đường

Trứng

Các loại hạt

Ưu tiên ăn rau trước tiên

Tiến sĩ y khoa Kokoro Sano cho biết, mặc dù việc nạp chất béo tốt trước bữa ăn có thể làm chậm quá trình hấp thụ đường, nhưng ăn rau trước vẫn là lựa chọn tối ưu. Chất xơ trong rau không chỉ tạo màng ngăn hấp thụ đường mà việc nhai kỹ các loại rau cứng còn kích thích hệ tiêu hóa, mang lại hiệu quả kiểm soát đường huyết vượt trội hơn so với chất béo.

Đa dạng hóa thực phẩm

Dù protein là thành phần thiết yếu để duy trì cơ bắp, nhưng TS Sano cảnh báo việc nạp quá nhiều protein có thể gây gánh nặng cho thận và làm mất cân bằng dinh dưỡng. Chìa khóa của sự trẻ trung nằm ở sự đa dạng.

Các chuyên gia khuyến nghị nên cố gắng nạp khoảng 30 loại thực phẩm khác nhau mỗi ngày để đảm bảo cơ thể nhận đủ các vi chất cần thiết.

Mỹ Ý (Theo St Headline)