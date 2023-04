5 thế mạnh của Nha Khoa An Phước – Long An

Quy trình thăm khám khoa học, thiết bị hiện đại, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm là những thế mạnh mà Nha khoa An Phước đang sở hữu.

Theo đại diện Nha khoa An Phước, việc chăm sóc và cải thiện ngoại hình đã trở thành nhu cầu cần thiết của nhiều người vài năm trở lại đây, trong đó có nha khoa thẩm mỹ. Với nhiều thế mạnh, Nha Khoa An Phước (Tân An, Long An), đang chinh phục được nhiều khách và trở thành địa chỉ làm răng lớn ở khu vực miền Tây, đặc biệt tại Long An.

Công nghệ hiện đại: Nha khoa An Phước sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại, đảm bảo dịch vụ đạt chất lượng tốt cho khách hàng.

Nha khoa liên kết với nhiều đối tác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Ảnh: Nha khoa An Phước

Quy trình thăm khám khoa học: Để việc thăm khám tiện lợi và nhanh chóng hơn, khách hàng có thể đặt hẹn online trước tại nhà, sau đó đến thăm khám trực tiếp. Chế độ chăm sóc sau điều trị được chú trọng nhằm đảm bảo sức khỏe cho khách hàng.

Đội ngũ bác sĩ trên 10 năm kinh nghiệm: Nha Khoa An Phước quy tụ đội ngũ bác sĩ tốt nghiệp chuyên khoa răng hàm mặt, từng học tập và tu nghiệp tại các nước có nền nha khoa phát triển trên thế giới. Các bác sĩ có kinh nghiệm chuyên môn vững, tận tâm với nghề.

Chính sách bảo hành minh bạch, thanh toán linh hoạt: Theo đại diện Nha khoa, cơ sở cam kết bảo hành trọn đời đối với dịch vụ cấy ghép Implant và chính sách bảo hành riêng cho các dịch vụ khác. Đồng thời hỗ trợ trả góp lãi suất 0% giúp khách hàng linh hoạt trong quá trình thanh toán.

Chi phí đi đôi chất lượng: Nha Khoa An Phước cam kết sử dụng các thiết bị hiện đại, chính hãng 100% để đảm bảo quy trình chăm sóc răng miệng an toàn, nhẹ nhàng. "Chúng tôi đảm bảo chất lượng mỗi dịch vụ đều xứng đáng với số tiền mà bạn bỏ ra", vị đại diện nói.

Năm 2022, Nha Khoa An Phước đạt "Top 20 Dịch vụ uy tín – chất lượng được người Việt tin dùng năm 2022" tại Lễ Tổng kết và trao bảng vàng cho các Doanh nhân, Doanh nghiệp, Thương hiệu, Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu năm 2022.

Nha khoa An Phước nhận danh hiệu "Top 20 Dịch vụ uy tín – chất lượng được người Việt tin dùng năm 2022". Ảnh: Nha khoa An Phước

Nha Khoa An Phước cung cấp các dịch vụ nha khoa đa dạng, bao gồm: bọc răng sứ, trồng răng Implant, niềng răng mắc cài, niềng răng trong suốt, mặt dán sứ Veneer, phục hình tháo lắp, tẩy trắng răng, nhổ răng khôn, cạo vôi răng, trám răng thẩm mỹ...

Tiểu Chi