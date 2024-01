5 thách thức lớn của Apple trong năm 2024

Tình hình bán hàng tại Trung Quốc, vụ kiện sáng chế ở Mỹ, cuộc đua AI... được xem là những khó khăn Apple phải đối mặt trong phần còn lại của năm.

Hãng công nghệ Mỹ được giới chuyên gia đánh giá đang đối mặt hàng loạt thách thức. Tuần trước, Microsoft đã soán ngôi Apple để trở thành công ty giá trị nhất thế giới. Cổ phiếu hãng phần mềm tăng giá phần lớn nhờ đặt cược vào AI tạo sinh - lĩnh vực Apple đang tỏ ra trầm lặng.

Tuy nhiên, nhờ tiềm lực sẵn có, các chuyên gia nhận định Apple vẫn có thể tìm cách thoát khỏi khó khăn trong năm 2024. "Hãng vẫn sở hữu cộng đồng người dùng trung thành và độ nhận diện thương hiệu cao. Họ sẽ làm mọi cách để giảm thiểu tác động tiêu cực", David McQueen, đại diện ABI Research, nói với CNN.

Tim Cook, CEO Apple tại sự kiện ra mắt iPhone 15. Ảnh: Reuters

Tình hình kinh doanh tại Trung Quốc

Mở rộng thị phần tại quốc gia tỷ dân được xem là bài toán khó của Apple năm nay. Từ cuối 2023, công ty sử dụng nhiều cách nhằm kéo lại tệp khách hàng, sau khi đối thủ Huawei có màn ra mắt thành công với bộ ba Mate 60. Giữa tháng 1, Apple quyết định đồng loạt giảm giá iPhone, iPad và MacBook tại Trung Quốc. Đây được xem là động thái gây bất ngờ khi chiến lược hạ giá thường chỉ áp dụng tại các đại lý bán lẻ ủy quyền, không phải Apple Store.

Báo cáo của Reuters cho thấy sự bứt phá của các đối thủ khiến Apple gặp nhiều khó khăn. Ngay tuần đầu năm, doanh số iPhone ở thị trường tỷ dân giảm 30%. Dù vậy, giới phân tích cho rằng Apple có thể cải thiện tình hình khi vẫn còn 100 triệu iPhone cũ tại Trung Quốc đang chờ cơ hội nâng cấp lên thiết bị thế hệ mới.

Cuộc chiến bằng sáng chế tại Mỹ

Apple Watch, một trong những sản phẩm phổ biến nhất của Apple, đang bị cấm bán ở Mỹ do liên quan đến vấn đề tranh chấp bằng sáng chế, vốn kéo dài nhiều năm.

Tuần trước, tòa phúc thẩm liên bang quyết định giữ lệnh cấm đối với Watch Series 9 và Watch Ultra 2, bất chấp nỗ lực kháng cáo của Apple. Cảm biến đo nồng độ oxy trong máu trên đồng hồ thông minh của hãng được xác định đã vi phạm bản quyền của Masimo, công ty công nghệ có trụ sở tại California.

Apple đã bán được 49 triệu đồng hồ thông minh trong năm 2022 và khoảng 26,7 triệu máy trong 9 tháng đầu 2023. Theo Independent, việc Apple Watch tiếp tục bị cấm trong năm 2024 không chỉ làm giảm doanh số, mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín của hãng. Vụ kiện giữa họ và Masimo chưa có dấu hiệu kết thúc sớm. Apple được cho là đang rơi vào thế bế tắc, khi chưa chấp nhận thỏa thuận nhằm giải tỏa tranh chấp pháp lý, nhưng cũng không sẵn sàng từ bỏ kinh doanh sản phẩm hàng đầu của mình.

Đi sau về AI tạo sinh

Những công ty công nghệ lớn như Microsoft, Meta, Google, Samsung đang liên tục công bố các tính năng AI cho dịch vụ và thiết bị của mình. Tuy nhiên, Apple lại tỏ ra không quá nhiệt tình.

Theo MacRumors, Apple sẽ giới thiệu trợ lý ảo Siri tích hợp mô hình AI tạo sinh trong phiên bản iOS 18, dự kiến ra mắt vào tháng 6, cùng một số công cụ trí tuệ nhân tạo được bổ sung lên iPhone 16. Dù vậy, những bước đi này của Apple đã được các đối thủ triển khai từ lâu. Từ tháng 10/2023, Google bán sản phẩm chủ lực Pixel 8 với loạt tính năng AI được tăng tốc bởi chip Tensor G3 sản xuất trên quy trình 4 nm. Giữa tháng 1, Samsung cũng mở bán dòng smartphone Galaxy S24, hỗ trợ người dùng tìm kiếm hình ảnh, tóm tắt văn bản hoặc dịch thuật tự động bằng AI.

Trong năm 2024, Apple được kỳ vọng sẽ có đột phá mới trong việc ứng dụng AI lên thiết bị, từ đó rút ngắn khoảng cách so với đối thủ. Thực tế, nhà sản xuất điện thoại Mỹ từng đi sau ở nhiều cải tiến như ứng dụng công nghệ 4G, 5G, loại bỏ giắc cắm tai nghe 3,5 mm, cổng sạc USB-C, sử dụng màn hình OLED... nhưng vẫn đạt doanh thu tốt nhờ sự ổn định và tính hiệu quả.

Áp lực từ luật chống độc quyền

Đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA của Liên minh Châu Âu, có hiệu lực từ tháng 8/2023, được thông qua với mục đích thúc đẩy cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ trực tuyến. DMA yêu cầu các công ty có trên 45 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, vốn hóa trên 75 tỷ euro (82 tỷ USD) phải cho phép người dùng tải các ứng dụng từ đối thủ, đồng thời người dùng sẽ quyết định họ cài ứng dụng nào, từ cửa hàng nào lên thiết bị của mình.

Sau thời gian dài kiến nghị, ngày 15/1, Apple phải đưa ra quyết định lịch sử khi lần đầu chấp nhận cho người dùng iPhone, iPad tự do tải app trên các nền tảng khác thay vì giới hạn trên App Store như hiện tại. Các nhà phát triển cũng có thể từ chối sử dụng hệ thống thanh toán sẵn có của Apple, vốn tính phí hoa hồng lên tới 30%.

Vấn đề chống độc quyền cũng là tâm điểm của vụ kiện giữa Apple và Epic Games. Trong tháng 1, Tòa án Tối cao Mỹ từ chối xét đơn kháng cáo của nhà sản xuất điện thoại và giữ nguyên kết luận rằng công ty đã độc quyền phân phối ứng dụng một cách bất hợp pháp. Apple có hạn đến đầu tháng 3 để trình bày kế hoạch thay đổi định hướng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Thách thức về doanh số

Theo CNN, đẩy mạnh doanh số cũng là thách thức lớn đối với Apple trong năm nay. Thống kê cuối 2023 cho thấy doanh số bán hàng tính trên toàn bộ sản phẩm của hãng đã giảm quý thứ tư liên tiếp, đặc biệt là MacBook và iPad.

Trong tháng 1, Barclays hạ mức định giá cổ phiếu Apple do doanh số iPhone 15 tại Trung Quốc giảm mạnh. Phiên bản iPhone 16 dự kiến ra mắt cuối năm cũng bị nghi ngờ về sức hút, do giới phân tích chưa thấy nhiều tính năng đột phá so với thế hệ tiền nhiệm.

Ngoài ra, theo CNBC, Apple cũng đối mặt loạt hoài nghi xung quanh sự kiện ra mắt kính Vision Pro, sản phẩm được đánh giá mang nhiều rủi ro cho hãng. Thực tế, kính này có giá lên đến 3.499 USD, cao hơn nhiều so với thiết bị của các đối thủ như Google và Meta. Trong khi đó, các thống kê cho thấy người dùng chưa ưu tiên tài chính cho sản phẩm thực tế ảo, đồng thời lĩnh vực metaverse đang mất đi sức hút một năm gần đây.

Hoàng Giang