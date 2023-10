Google ra Pixel 8 hỗ trợ AI tạo sinh

Bộ đôi Pixel 8 và Pixel 8 Pro được trang bị chip Tensor G3 hỗ trợ Google AI, nâng cấp camera và có thêm cảm biến nhiệt độ.

Pixel 8 và Pixel 8 Pro, ra mắt ngày 5/10, có thiết kế không khác biệt nhiều so với thế hệ trước. Trong đó Pixel 8 sử dụng màn hình 6,2 inch, nhỏ hơn 0,1 inch so với Pixel 7, độ phân giải vẫn là Full HD+ nhưng nâng tần số quét từ 90 lên 120 Hz. Còn Pixel 8 Pro vẫn dùng màn hình OLED LTPO 6,7 inch độ phân giải 2K và độ sáng cao 2.400 nit. Giá hai máy lần lượt là 699 và 999 USD, cao hơn 100 USD so với thế hệ trước.

Pixel 8 Pro với ba màu xanh, xám và đen. Ảnh: PhoneArena

Máy được trang bị chip Tensor G3 sản xuất trên quy trình 4 nm của Samsung. Chip có 9 nhân, trong đó nhân chính là Cortex-X3, bốn nhân Cortex-A715, bốn nhân Cortex-A510.

Ngoài ra, Tensor G3 còn tích hợp chip bảo mật Titan M2 và hỗ trợ AI tạo sinh của Google, cung cấp cho người dùng các tính năng như sàng lọc cuộc gọi, dịch thuật theo thời gian thực, yêu cầu trợ lý ảo tóm tắt văn bản, trang web giống như chatbot Bard, Bing AI... AI tạo sinh cũng giúp trợ lý ảo trên dòng Pixel 8 thông minh hơn và có thể hiểu được câu lệnh của người dùng ngay cả khi nói vấp.

Pixel 8 trang bị RAM 8 GB, còn bản Pro tăng lên 12 GB. Cả hai đều có khả năng chống nước và bụi IP68 cùng tính năng mở khóa bằng vân tay và khuôn mặt.

Pixel 8 có ba màu xám, hồng và đen. Ảnh: PhoneArena

Pixel 8 Pro có ba camera sau với camera chính 50 megapixel hỗ trợ OIS. Hai ống góc siêu rộng và tele có cùng độ phân giải 48 megapixel, trong đó ống tele cho zoom tối đa 30x. Camera trước độ phân giải 10,5 megapixel. Model này có thêm cảm biến Melexis MLX90632 cho phép đo nhiệt độ đồ vật, cơ thể... trong khoảng từ -20 đến 150 độ C.

Trong khi đó, Pixel 8 chỉ có hai camera sau với ống kính chính 50 megapixel, zoom kỹ thuật số Super-Res 8x và góc siêu rộng 12 megapixel hỗ trợ chụp macro. Điểm ấn tượng của sản phẩm là tính năng chỉnh sửa ảnh và video được hỗ trợ bởi AI như Photo Unblur, Magic Eraser, Best Take và Macro Focus, còn phiên bản Pro có thêm tính năng Pro Controls mới.

Pixel 8 Pro dùng pin 5.050 mAh, hỗ trợ sạc có dây 30 W và sạc không dây 23 W. Pixel 8 có pin 4.575 mAh với sạc có dây 27 W và sạc không dây 18 W. Cả hai sẽ đi kèm VPN miễn phí của Google One và được cam kết cập nhật hệ điều hành cũng như bảo mật tới 7 năm, cao nhất trong các smartphone. Apple hiện chỉ hỗ trợ cập nhật iOS cho iPhone tối đa 5 năm.

Huy Đức (Ảnh: PhoneArena)