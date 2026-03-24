5 sự thật cần biết khi nam giới xuất tinh ra máu

Xuất tinh ra máu phổ biến và thường không đáng sợ như nhiều người nghĩ, song nếu nam giới trên 40 tuổi, tình trạng kéo dài, tái phát, hoặc đi kèm bất kỳ triệu chứng nào khác, nên đi khám nam khoa.

BS Phạm Đức Mạnh, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết phát hiện tinh dịch có lẫn máu (tên y khoa là Hematospermia) là một trải nghiệm có thể gây hoang mang và lo lắng tột độ cho bất kỳ nam giới nào. Tuy nhiên, thay vì vội vàng lo lắng, điều quan trọng là trang bị cho mình kiến thức y khoa chính xác về hiện tượng này.

Phổ biến và thường không đáng sợ

Mặc dù gây lo ngại, Hematospermia thực chất là một tình trạng khá phổ biến và trong đại đa số các trường hợp là lành tính. Nhiều trường hợp thậm chí còn không được chú ý tới và tự biến mất. Nguyên nhân phổ biến nhất không phải là ung thư hay các bệnh lý nghiêm trọng, mà thường là do viêm hoặc nhiễm trùng.

Thường đây là tình trạng viêm nhiễm ở túi tinh hoặc tuyến tiền liệt, những cơ quan trực tiếp sản xuất và vận chuyển tinh dịch. Theo y văn, "tinh dịch có máu thường là thứ phát sau một nguyên nhân nhiễm trùng hoặc viêm và có diễn biến lành tính, tự giới hạn". Điều này có nghĩa là tình trạng này thường tự khỏi mà không cần can thiệp điều trị đặc hiệu.

Độ tuổi là yếu tố dự báo quan trọng nhất

Trong việc đánh giá mức độ nghiêm trọng của tinh dịch có máu, độ tuổi của bạn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu mà bác sĩ sẽ xem xét.

Ở nam giới dưới 40 tuổi: Tình trạng này gần như luôn luôn lành tính. Một đánh giá trên cơ sở dữ liệu lớn, đại diện cho toàn quốc tại Mỹ cho thấy chỉ có một chẩn đoán ung thư (tinh hoàn) trong số 15.106 bệnh nhân dưới 40 tuổi, tỷ lệ ác tính là 0,01%. Ở độ tuổi này, nguyên nhân thường gặp nhất là các tình trạng viêm nhiễm lành tính, chẳng hạn như viêm niệu đạo (urethritis).

Ở nam giới trên 40 tuổi: Mặc dù nguy cơ ác tính vẫn rất thấp, nhưng việc kiểm tra kỹ lưỡng hơn là cần thiết. Đặc biệt khi tình trạng này kéo dài, tái phát hoặc đi kèm các triệu chứng khác (như tiểu ra máu), bác sĩ có thể chỉ định thêm các xét nghiệm để loại trừ các bệnh lý tiềm ẩn, chẳng hạn như ung thư tuyến tiền liệt.

Mối liên hệ với ung thư ít hơn nhiều so với lầm tưởng

Nỗi sợ hãi lớn nhất khi thấy máu trong tinh dịch là ung thư. Tuy nhiên, sự thật là Hematospermia rất hiếm khi là dấu hiệu đầu tiên hay duy nhất của một bệnh lý ác tính. Dữ liệu y khoa cho thấy mối liên hệ này khá yếu và không nhất quán. Ví dụ, một nghiên cứu lớn trên 56.157 nam giới cho thấy tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt chỉ là 0,05% ở những người có triệu chứng tinh dịch lẫn máu đơn độc, tức là không kèm theo các dấu hiệu báo động khác như tiểu ra máu. Mặc dù có những nghiên cứu khác đưa ra con số cao hơn, nhưng chúng thường có những hạn chế về phương pháp luận. Tóm lại, khả năng tinh dịch có máu là dấu hiệu của ung thư là cực kỳ thấp.

Thủ phạm khả năng cao là viêm nhiễm hoặc một thủ thuật y tế nhỏ

Hai trong số những nguyên nhân phổ biến và ít đáng lo ngại nhất của Hematospermia chính là viêm nhiễm và các can thiệp y tế. Đầu tiên, các rối loạn do nhiễm trùng và viêm là nguyên nhân hàng đầu. Các rối loạn nhiễm trùng và viêm chiếm 40% các trường hợp.

Thứ hai, một nguyên nhân cực kỳ phổ biến khác là sau khi thực hiện sinh thiết tuyến tiền liệt qua ngả trực tràng (TRUS-guided biopsy). Đây là một thủ thuật thường quy để chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ xuất hiện máu trong tinh dịch sau thủ thuật này có thể lên tới 84%, và tình trạng này hầu như luôn tự hết sau một thời gian ngắn. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, vì thủ thuật này bao gồm việc dùng một cây kim nhỏ để lấy nhiều mẫu mô từ tuyến tiền liệt, một cơ quan giàu mạch máu.

Không chỉ do tuyến tiền liệt mà còn nhiều nguyên nhân khác

Mặc dù tuyến tiền liệt và túi tinh là những "nghi phạm" chính, có rất nhiều nguyên nhân khác có thể gây ra hiện tượng này. Việc hiểu rõ sự đa dạng của các nguyên nhân giúp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thăm khám bác sĩ nếu tình trạng kéo dài. Một số nguyên nhân khác bao gồm:

Các bệnh lý toàn thân: Đặc biệt là tăng huyết áp nặng không được kiểm soát (nhiều trường hợp triệu chứng đã biến mất khi huyết áp được điều trị ổn định), hoặc các rối loạn đông máu.

Chấn thương: Chấn thương trực tiếp ở vùng bìu hoặc đáy chậu (vùng giữa bìu và hậu môn).

Các tổn thương ở niệu đạo: Các tổn thương lành tính như vỡ giãn tĩnh mạch niệu đạo, polyp, u nhú có thể chảy máu.

Nhiễm ký sinh trùng: Mặc dù hiếm gặp ở nhiều quốc gia, các bệnh như sán máng (schistosomiasis) cũng có thể là nguyên nhân.

Tinh dịch có máu hiếm khi là dấu hiệu của bệnh hiểm nghèo, nhưng nó cũng không phải là điều bình thường. Hãy xem đây là một lời nhắc nhở từ cơ thể bạn. Nếu bạn dưới 40 tuổi và triệu chứng chỉ xuất hiện một lần rồi hết, việc theo dõi là hợp lý. Nhưng nếu bạn trên 40 tuổi, tình trạng kéo dài, tái phát, hoặc đi kèm bất kỳ triệu chứng nào khác, nên đi khám nam khoa.

Lê Nga