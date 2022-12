5 startup Việt 2022 xuất sắc

Năm startup thuộc các lĩnh vực thương mại điện tử, fintech, giáo dục, quản trị doanh nghiệp được xướng tên tại Chung kết Startup Việt 2022.

5 startup xuất sắc vừa được công bố tại Chung kết Startup Việt 2022 chiều 14/12 là Gadget (Callio), eJoy, Metain, SaleMall và SSSmarket. Các dự án này đang tiếp tục thực hiện pitching trực tiếp trên sân khấu để chọn ra quán quân năm nay.

Để vào đến Chung kết, năm startup và dự án khởi nghiệp đã vượt qua hơn 300 hồ sơ gửi đến chương trình. Họ đã trải qua ba vòng thi gồm: vòng sơ loại để chọn ra top 50, vòng bình chọn để vào top 20 và vòng phỏng vấn.

Callio ra mắt thị trường vào tháng 7/2020, là sản phẩm của công ty cổ phần giải pháp công nghệ Gadget. Đây là phần mềm tổng đài thông minh tích hợp CRM, giúp bộ phận telesale của doanh nghiệp tiết kiệm thời gian lãng phí ở các công đoạn như bấm số, chờ đổ chuông, báo cáo, đồng thời tăng tăng gấp đôi số cuộc gọi một ngày. Sau gần hai năm, Callio hiện có hơn 650 khách hàng trả phí, phục vụ hơn 7.000 người dùng thường xuyên và doanh thu năm dự kiến đạt 20 tỷ đồng.

eJoy phát triển hệ sinh thái đa nền tảng học ngoại ngữ, tập trung vào tiếng Anh. Sản phẩm được cung cấp thông qua ứng dụng điện thoại, web, tiện ích mở rộng trên trình duyệt. eJoy phát triển theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm học tập, bằng cách giúp người dùng luyện ngoại ngữ ngay trong lúc đang sử dụng những nội dung tiếng Anh đó như: đọc báo, truyện tiếng Anh online, xem phim, đọc tài liệu chuyên môn tiếng Anh,...

Metain là giải pháp đầu tư bất động sản thông qua ứng dụng blockchain. Giá trị của bất động sản sẽ được chia nhỏ và đại diện bởi một NFT, giúp các khoản đầu tư hợp túi tiền cá nhân, minh bạch và tự động. Dự án gọi vốn thành công 1,8 triệu USD từ quỹ IDG Capital Việt Nam đầu năm nay.

SaleMall thành lập năm 2018, cung cấp giải pháp quản lý bán hàng và phần mềm cho hệ thống marketing. Sản phẩm hướng tới khách hàng là doanh nghiệp SME, người bán hàng online, với các công cụ tích hợp như quản lý marketing, tự động chốt đơn, theo dõi đơn hàng, thanh toán online trên chat stream, tích điểm... Sau gần 5 năm, SaleMall có hơn 170.000 khách hàng.

SSSmarket ra đời vào cuối năm 2020 với ý tưởng giúp người trẻ bán lại những món đồ thời trang không sử dụng đến. Giải pháp ứng dụng công nghệ để kết nối những người cùng sở thích, từ đó tăng hiệu quả trao đổi. Sau một năm phát triển, đến giữa 2021, SSSmarket cán mốc hơn 700.000 người dùng, hàng chục nghìn món đồ được mua bán và trao đổi. Dự án cũng gọi vốn thành công 6 triệu USD từ nhà đầu tư Goodwater vào tháng 4.

Startup Việt 2022 là sự kiện thường niên do VnExpress tổ chức nhằm tìm kiếm các dự án khởi nghiệp tiềm năng tại Việt Nam. Trong năm thứ sáu, chương trình có chủ đề "Kỷ nguyên sáng tạo - The New Era of Innovation". Tổng giải thưởng của cuộc thi là gần hai tỷ đồng, sẽ được trao cho các đội trong Top 20. Trong đó, đội quán quân nhận giải gồm 50 triệu đồng tiền mặt và gói truyền thông trị giá 200 triệu đồng.

