5 sai lầm trong bữa sáng khiến đường huyết tăng vọt

Bỏ bữa sáng hoàn toàn, ăn ít chất xơ, uống nước ép trái cây hay ăn quá nhiều khiến đường huyết biến động khó lường.

Bữa sáng là cơ hội để thiết lập nhịp độ cho cả ngày, đặc biệt với người bệnh tiểu đường. Bữa ăn này có thể quyết định mức đường huyết trong ngày, từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng, năng lượng và sức khỏe tổng thể. Một trong những cách tốt nhất để có một bữa sáng cân bằng là tìm hiểu về cách một số loại thực phẩm tác động đến đường huyết, từ đó xây dựng bữa ăn phù hợp với mục tiêu sức khỏe.

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến trong bữa sáng, tác động của chúng đến việc kiểm soát bệnh tiểu đường và những thay đổi đơn giản nhưng có thể tạo ra khác biệt lớn cho đường huyết.

Bỏ bữa sáng hoàn toàn

Dù với lý do nhịn ăn gián đoạn hay đơn giản là không có thói quen, người bệnh tiểu đường cần lưu ý một số điều quan trọng khi bỏ bữa sáng. Thứ nhất, với những người đang dùng thuốc điều trị, việc bỏ bữa sáng có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết.

Ngoài ra, không ăn sáng cũng ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn. "Tôi thấy nhiều người bỏ bữa sáng chỉ để rồi cảm thấy đói cồn cào vào cuối ngày và ăn quá nhiều carbohydrate", Caroline Thomason, chuyên gia dinh dưỡng và giáo dục về bệnh tiểu đường tại Washington, cho biết. Bà khuyến nghị nên ăn một bữa sáng giàu cả protein và chất xơ để giúp giữ đường huyết ổn định hơn trong suốt cả ngày.

Đối với người chỉ muốn ăn sáng nhẹ, một vài gợi ý là táo với bơ hạt, quả mọng với các loại hạt, hoặc lê thái lát với sữa chua Hy Lạp hay phô mai tươi ít béo.

Ảnh minh họa: Eating Well

Bữa sáng ít chất xơ

Chất xơ, phần không thể tiêu hóa của carbohydrate có trong thực vật, rất quan trọng để quản lý đường huyết, tăng cảm giác no, cũng như tăng cường sức khỏe tim mạch và đường ruột.

"Chất xơ là chìa khóa cho sức khỏe và việc quản lý bệnh tiểu đường", Jacinda Shapiro, y tá kiêm chuyên gia giáo dục về bệnh tiểu đường, nói. Theo Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ, người bệnh tiểu đường nên đặt mục tiêu ăn từ 25 đến 38 g chất xơ mỗi ngày.

Để bổ sung chất xơ, mọi người có thể thêm rau xanh vào bữa ăn, làm sinh tố trái cây hoặc dùng hạt chia.

Bữa sáng giàu carb (carbohydrate) tinh chế và chất béo bão hòa

Các món ăn sáng truyền thống giàu carbohydrate như bánh rán và bánh ngọt hoặc bánh mì trắng với bơ thường chứa ít chất xơ, nhiều chất béo bão hòa. Sự kết hợp này làm tăng đường huyết và gây nguy hiểm cho tim.

"Kết hợp chất béo với carb tinh chế là một thảm họa đối với đường huyết", Peggy Kraus, một nhà sinh lý học lâm sàng và chuyên gia về bệnh tiểu đường, nói.

Thay vào đó, hãy chọn ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu cùng rau củ hoặc trái cây, vì chúng cung cấp carbohydrate phức hợp tiêu hóa chậm hơn. Đồng thời, hãy ưu tiên các loại thực phẩm chứa chất béo lành mạnh như quả bơ.

Ăn quá nhiều

Việc ăn uống không đều đặn có thể dẫn đến đường huyết thất thường. Ví dụ, nếu bỏ bữa sáng một hôm và ăn một bữa thịnh soạn vào hôm sau, đường huyết có khả năng sẽ không ổn định. Khi nhận thấy đường huyết tăng cao hai giờ sau bữa sáng, người bệnh nên xem lại khẩu phần ăn. Việc duy trì một lượng carbohydrate tương đối ổn định trong các bữa sáng và đánh giá phản ứng của cơ thể là rất quan trọng.

Uống nước ép trái cây

Nước ép, ngay cả loại 100% nguyên chất, cũng thiếu chất xơ. Đối với người tiểu đường, nước ép thường được dùng để nhanh chóng nâng mức đường huyết thấp trở lại. Ngoài nhu cầu đó, "việc làm tăng đường huyết quá mức sẽ tăng sản xuất insulin, có thể dẫn đến tăng cân nhiều hơn", bà Shapiro nói.

Thay vì uống nước ép, lựa chọn tốt hơn là ăn trái cây tươi nguyên quả để có chất xơ, kết hợp với một nguồn protein. Với những người thích nước ép, có thể đưa nó vào bữa ăn nhưng chỉ nên giới hạn ở khẩu phần nửa cốc (khoảng 120 ml).

Bình Minh (Theo Eating Well)