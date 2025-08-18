5 sai lầm phổ biến người niềng răng cần tránh

Niềng răng không chỉ giúp cải thiện thẩm mỹ nụ cười mà còn nâng cao chức năng nhai, song quá trình chỉnh nha đòi hỏi sự cẩn trọng và kiên nhẫn.

Niềng răng (chỉnh nha) là phương pháp sử dụng các khí cụ nha khoa (mắc cài, dây cung, khay trong suốt...) để sắp xếp và đưa răng về đúng vị trí mong muốn trên cung hàm. Việc này nhằm điều chỉnh các vấn đề sai lệch răng như răng mọc lộn xộn, khấp khểnh, sai khớp cắn, răng móm, răng hô, răng khểnh, các bệnh lý về khớp thái dương hàm,... Mục đích để tái lập lại chức năng ăn nhai hoàn hảo, mang lại sự hài hòa, cân đối cho toàn bộ gương mặt đồng thời ngăn ngừa các bệnh về răng miệng một cách hiệu quả.

BS. Nguyễn Minh, phòng khám Nha khoa Tấm, cho hay nhiều người mắc phải những sai lầm không đáng có, dẫn đến kết quả điều trị không như mong đợi, thậm chí phải tạm dừng quá trình niềng răng để khắc phục biến chứng.

Vệ sinh răng miệng không đúng cách

Việc đeo khí cụ chỉnh nha như mắc cài và dây cung khiến vệ sinh răng miệng trở nên khó khăn hơn. Theo BS Minh, nếu không chăm sóc răng đúng cách, thức ăn dễ mắc kẹt, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, dẫn đến sâu răng, viêm nướu, viêm nha chu hoặc phì đại lợi. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng mà còn làm gián đoạn quá trình niềng.

Người niềng răng cần tuân thủ hướng dẫn vệ sinh của bác sĩ. Đánh răng ít nhất ba lần mỗi ngày bằng bàn chải chuyên dụng cho người niềng răng. Đánh răng sau mỗi bữa ăn bằng bàn chải lông mềm, chải kỹ quanh mắc cài theo góc 45 độ. Người niềng răng cần sử dụng thêm bàn chải kẽ, chỉ nha khoa hoặc tăm nước để làm sạch các vị trí khó tiếp cận. Việc đánh răng một ngày bao nhiêu lần không quan trọng bằng đánh răng đúng cách, sử dụng bàn chải đúng.

Dùng bàn chải kẽ, chỉ nha khoa và tăm nước để làm sạch triệt để. Súc miệng bằng nước muối sinh lý hoặc nước súc miệng không cồn giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm. Đánh răng sau mỗi bữa ăn bằng bàn chải lông mềm, chải kỹ quanh mắc cài theo góc 45 độ.

Ăn nhai không đúng cách

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ khí cụ chỉnh nha. Thói quen ăn thực phẩm cứng (như bánh mì cứng), dẻo (như kẹo dẻo) hoặc đồ uống quá nóng có thể làm bung mắc cài, biến dạng dây cung, gây gián đoạn quá trình điều trị. Ngoài ra, việc nhai không đều hoặc không kỹ cũng ảnh hưởng đến hiệu quả chỉnh nha.

Vì vậy, cần ưu tiên thực phẩm mềm, dễ nhai như: cháo, súp, cơm rau, thịt cá cắt nhỏ, sữa chua, đặc biệt trong giai đoạn đầu khi chưa quen với mắc cài. Thái nhỏ thức ăn trước khi ăn để giảm áp lực lên răng. Quan trọng hơn, hãy nhai kỹ và đều cả hai bên hàm để đảm bảo lực nhai được phân bổ hợp lý, hỗ trợ quá trình di chuyển răng.

Nhiều người niềng răng có thói quen ngại nhai nên chỉ ăn thức ăn lỏng, mềm, ăn ít dẫn tới cơ nhai ít hoạt động và giảm cân gây nên tình trạng hóp má. Vì vậy, cần nhai nhiều, ăn đa dạng thức ăn (trừ gân, sụn, xương), không nên quá kiêng khem giảm cân dẫn đến mặt hóp.

Chọn bác sĩ không đúng chuyên môn

Một sai lầm nghiêm trọng mà nhiều người mắc phải là chọn bác sĩ thiếu kinh nghiệm hoặc tin vào các quảng cáo "giá rẻ". Nếu người thực hiện niềng răng không đủ chuyên môn có thể đưa ra kế hoạch điều trị không phù hợp, dẫn đến sai lệch khớp cắn, răng di chuyển sai hướng, hoặc gây tổn thương nướu và chân răng. Hậu quả là kết quả niềng không đạt mong muốn, kéo dài thời gian điều trị và tốn kém chi phí khắc phục.

Hãy lựa chọn nha khoa uy tín với bác sĩ có chuyên môn cao và kinh nghiệm lâm sàng. Tìm hiểu kỹ thông tin, tham khảo ý kiến từ những người đã niềng răng thành công và kiểm tra chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Không tuân thủ hẹn khám

Niềng răng là một hành trình dài, có thể kéo dài từ 1 đến 3 năm tùy thuộc vào tình trạng răng, song nhiều người không tuân thủ lịch khám định kỳ do bận rộn hoặc thiếu kiên nhẫn khi không thấy kết quả ngay lập tức. Một số người cảm thấy đau hoặc khó chịu trong giai đoạn đầu và dễ nản lòng, dẫn đến bỏ dở quá trình điều trị.

Hãy tuân thủ nghiêm ngặt lịch khám và tư vấn của bác sĩ. Mỗi lần tái khám giúp bác sĩ điều chỉnh lực kéo, đảm bảo răng di chuyển đúng hướng. Kiên nhẫn là yếu tố then chốt để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu gặp khó khăn, hãy trao đổi với bác sĩ để được hỗ trợ kịp thời.

Không đeo chun liên hàm và hàm duy trì

Dây chun liên hàm là công cụ quan trọng trong một số giai đoạn niềng răng, giúp điều chỉnh khớp cắn và hỗ trợ răng di chuyển. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy khó chịu và không đeo chun thường xuyên, dẫn đến kéo dài thời gian điều trị. Tương tự, sau khi tháo mắc cài, việc không đeo hàm duy trì theo chỉ định có thể khiến răng xô lệch trở lại, làm mất đi kết quả niềng răng.

Cần tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ về việc đeo chun liên hàm và hàm duy trì. Hàm duy trì giúp cố định vị trí răng sau khi tháo mắc cài, đặc biệt trong vài tháng đầu khi răng còn dễ dịch chuyển. Đeo hàm duy trì đúng cách và đủ thời gian sẽ đảm bảo kết quả niềng bền vững.

