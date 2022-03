5 quy định ở Met Gala

Khách mời không ăn hành, tỏi, vợ chồng không được ngồi cạnh nhau khi đến dự Met Gala.

Met Gala năm nay sẽ diễn ra vào ngày 2/5 - ngày thứ hai đầu tiên của tháng 5 theo quy định thường lệ. Năm ngoái, sự kiện diễn ra trễ hơn bốn tháng do dịch. Với chủ đề In America: An Anthology of Fashion, chương trình là sự tiếp nối của triển lãm năm ngoái, tôn vinh các nhà thiết kế Mỹ triển vọng bên những tên tuổi dần bị lãng quên như Charles James, Halston và Oscar de la Renta.

Hôm 18/3, Vogue công bố host sự kiện gồm diễn viên Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds và Lin-Manuel Miranda. Nhà thiết kế Tom Ford, Adam Mosseri và Anna Wintour tiếp tục là đồng chủ tịch danh dự. Năm nay, bảo tàng Metropolitan - nơi diễn ra sự kiện - hợp tác một nhóm đạo diễn điện ảnh hàng đầu, gồm Sofia Coppola, Martin Scorsese và người từng đoạt giải Oscar năm ngoái Chloé Zhao để tạo ra sắc màu điện ảnh trong triển lãm.

Vợ chồng Blake Lively, Ryan Reynolds là hai trong số bốn host của Met Gala 2022. Ảnh: Zimbio

Giống mọi năm, khách tham dự Met Gala phải tuân theo năm quy định được Anna Wintour đề ra. Theo Vogue, tất cả đều không được selfie nhằm hạn chế việc những người nổi tiếng dành phần lớn thời gian kè kè bên điện thoại. Quy định này từng bị nhiều người phản đối. Năm 2017, Kylie Jenner đã chui vào phòng vệ sinh để selfie.

Met Gala cũng giới hạn độ tuổi, không cho phép người dưới 18 tuổi tham gia. Năm 2018, khi được hỏi liệu có hiện diện trên thảm đỏ Met Gala hay không, người mẫu kiêm vũ công 16 tuổi Maddie Ziegler nói với Hollywood Reporter: "Tôi không thể đi vì chưa đủ tuổi". Anna Wintour cho rằng sự kiện đem tới nhiều thông tin phù hợp với người trưởng thành, có nhiều trải nghiệm hơn.

Không hút thuốc trong bảo tàng cũng là một trong những quy định. Năm 2017, Bella Hadid, Dakota Johnson và Marc Jacobs bị phát hiện hút thuốc lá trong phòng tắm của bảo tàng. Sự việc khiến các thành viên hội đồng quản trị và nhà tài trợ thất vọng, vì họ cho rằng đó là "sự thiếu tôn trọng đối với nghệ thuật". Sau sự việc, thư mời ở Met Gala 2018 nêu rõ nghiêm cấm hút thuốc.

Thảm đỏ Met Gala 2021 Thảm đỏ Met Gala 2021. Video: Instyle

Thức ăn không gây mùi là quy định thứ tư. Sau thảm đỏ, khách mời thưởng thức tiệc cocktail và bữa tối sang trọng. Trên thực đơn, Wintour loại bỏ thẳng món rau mùi để tránh nguy cơ dính vào răng. Hành, tỏi đều không được phục vụ tại sự kiện vì dễ gây hôi miệng. Ngoài ra, món bruschetta - một món của Italy gồm bánh mì nướng với tỏi, phủ dầu ô liu và muối - cũng bị loại vì có thể vương vãi, làm bẩn trang phục của khách.

Cuối cùng, Wintour quy định sắp xếp chỗ ngồi nghiêm ngặt. Ở Met Gala, vợ chồng không bao giờ được ngồi cạnh nhau. Giám đốc dự án đặc biệt tại Vogue - Sylvana Ward Durrett - nói với Pagesix: "Mục đích của sự kiện là gặp gỡ những người mới và quan tâm đến những gì người khác làm. Có ích gì nếu bạn đến đây để đi chơi với chồng của bạn?". Trong bộ phim tài liệu The First Monday ra mắt hồi tháng 5/2016, cô nói: "Việc ai sẽ ngồi cạnh ai tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ. Nếu họ đã ngồi cùng nhau vào năm ngoái, năm nay lại tiếp tục thì thật là sốc".

Sao Mai