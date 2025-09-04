5 quán bún chả chuyên gia gợi ý khách nên thử ở Hà Nội

Bún Chả Ta, bún chả Chan hay bún chả Đắc Kim Là những tên tuổi được cẩm nang Michelin nhắc đến trong năm 2025.

Năm 2016, Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama trong chuyến thăm chính thức Việt Nam cùng cố đầu bếp Anthony Bourdain dùng bữa tối tại Bún chả Hương Liên, từ đó bún chả Hà Nội được thực khách trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn.

Dưới đây là 5 tên tuổi được các chuyên gia từ cẩm nang Michelin đánh giá cao trong năm 2025.

Bún chả Ta

Theo các chuyên gia ẩm thực của Michelin Guide, quán Bún Chả Ta được du khách ưa chuộng nhờ món nem rán cùng thịt nướng. Bún chả truyền thống có nước mắm chua ngọt ăn cùng thịt lợn nướng mềm, thơm phức và tẩm ướp gia vị đầm đà và bún. Michelin gợi ý thực khách nên ăn thử nem cua hải sản với hương vị độc đáo. Quán cũng bán phiên bản bún chả chay gồm bún, đậu phụ rán, chả giò chay.

Địa chỉ: Phố Nguyễn Hữu Huân, phường Hoàn Kiếm, vào danh sách Bib Gourmand (đồ ăn ngon, giá phải chăng).

Bún chả ở quán Bún chả Ta. Ảnh: Michelin Guide

Bún chả Đắc Kim

Theo Michelin Guide, điểm tạo nên sự khác biệt của nhà hàng là cách lựa chọn thịt làm chả tỉ mỉ. Thịt dùng trong món bún chả Đắc Kim là thịt vai và ba chỉ, thái lát mỏng và nướng trên than hoa sau khi được tẩm ướp gia vị đủ lâu để ngấm. Nước mắm chấm chua ngọt, ăn cùng tỏi, ớt và đu đủ thái mỏng được các thực khách đánh giá "góp phần làm tăng thêm hương vị cho từng miếng ăn".

Địa chỉ: phố Hàng Mành, phường Hoàn Kiếm, vào danh sách Michelin selected (Michelin gợi ý).

Bún chả Liên Hương

Quán nổi tiếng không chỉ bởi đồ ăn ngon mà còn được biết đến rộng rãi là nơi Tổng thống Barack Obama ghé thăm năm 2016. Tuy nhiên, trước khi được ông Obama ghé thăm, quán đã là điểm đến quen thuộc của người dân Hà Nội hơn hai thập kỷ. Bên cạnh món bún ăn kèm thịt nướng, quán còn phục vụ thêm nem hải sản, cua bể, chả xiên nướng.

Địa chỉ: đường Lê Văn Hưu, phường Cửa Nam, vào danh sách Michelin gợi ý.

Bún chả Liên Hương. Ảnh: Hương Chi

Tuyết Bún chả 34

Quán được các chuyên gia ẩm thực của Michelin Guide đánh giá cao với món bún trắng ăn cùng thịt nướng than hoa, được chế biến ngay khi khách gọi. Khi ăn, thực khách chấm bún vào bát nước dùng đậm đà. Nhiều người thường gọi thêm nem rán giòn rụm để tăng thêm độ thơm ngon.

Địa chỉ: phố Hàng Than, phường Ba Đình, vào danh sách Bib Gourmand.

Bún Chả Chan

Là một biến thể khác của bún chả truyền thống, bún chả chan hút khách ở bát nước chấm được pha từ nước dùng xương thơm phức, nóng hổi. Vị nước dùng ngọt, béo ăn cùng thịt nướng, mang đến cho thực khách một trải nghiệm khác biệt.

Địa chỉ: phố Mai Hắc Đế, vào danh sách Bib Gourmand.

Món bún chả chan được vào danh sách Bid Gourmand của Michelin guide 2025. Ảnh: Ngoisao.net

Anh Minh (Theo Michelin Guide)