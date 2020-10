5 người trong vụ án ở Đồng Tâm kháng cáo

Hà NộiBị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức bị tuyên phạt tử hình đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 2/10, 17 ngày sau tuyên án sơ thẩm, TAND Hà Nội thông báo nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Công, 56 tuổi và Chức, 40 tuổi (cùng là con trai ông Lê Đình Kình) và Lê Đình Doanh, 32 tuổi (con của Công), Bùi Viết Hiểu, 77 tuổi và Nguyễn Quốc Tiến, 40 tuổi.

Đây là 5 trong nhóm 6 người bị TAND Hà Nội xác định là cầm đầu, chủ mưu vụ án. Theo bản án sơ thẩm tuyên ngày 14/9, bị cáo Công, Chức bị tuyên phạt tử hình, Doanh án chung thân, Hiểu 16 năm tù, Tiến 13 năm tù cùng về tội Giết người. Người duy nhất trong nhóm này không kháng cáo là Nguyễn Văn Tuyển, án 12 năm tù.

Trong 23 người còn lại bị kết tội Chống người thi hành công vụ, bị cáo Bùi Thị Nối, 62 tuổi, nhận mức án cao nhất với 6 năm tù, 5 người bị phạt mỗi người 5 năm tù, 3 người bị phạt mỗi người 3 năm tù. 14 người bị phạt tù treo từ 15 tháng đến 30 tháng, được trả tự do ngay tại toà nếu không bị tạm giam trong vụ án khác.

Theo điều 331, 333 và 335 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, bị cáo, bị hại hoặc người đại diện của họ có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính, ngày kháng cáo là ngày theo dấu bưu chính nơi gửi. Nếu đơn kháng cáo gửi qua trại tạm giam, ngày kháng cáo là ngày trại tạm giam nhận được đơn; nộp đơn tại tòa án thì ngày kháng cáo là ngày tòa án nhận đơn.

29 bị cáo tại phiên toà mở từ ngày 7-14/9. Ảnh: Nam Anh.

Bản án sơ thẩm thể hiện, khu đất ở cánh đồng Sênh, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội được kết luận là đất quốc phòng. Tuy nhiên từ năm 2013, ông Kình cùng bị cáo Hiểu, Công, Tuyển và nhiều người đã lập "tổ Đồng thuận" với mục đích kích động người dân, chiếm lại đất để chia nhau.

Cuối năm 2019, khi Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng có kế hoạch xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, ông Kình chỉ đạo Công bàn bạc với thành viên "tổ đồng thuận" mua lựu đạn, chuẩn bị vũ khí để "tấn công, tiêu diệt" công an làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Rạng sáng 9/1, khi công an đến cổng làng thôn Hoành, thành viên "tổ đồng thuận" và nhiều bị cáo đồng loạt ném gạch đá, bom xăng, bùi nhùi lửa vào lực lượng thi hành công vụ. Cảnh sát dùng loa kêu gọi ngừng tấn công song bất thành. Khi làm nhiệm vụ bắt nhóm phạm tội quả tang, ba cảnh sát bị chọc rơi xuống hố, đổ xăng thiêu. Các chiến sĩ hy sinh do "ngạt khí và cháy than hóa toàn thân".

Đây vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, có sự cấu kết chặt chẽ. Các bị cáo hành động "có tổ chức, mang tính chất côn đồ, giết nhiều người một cách dã man", VKSND Hà Nội xác định.

Phạm Dự