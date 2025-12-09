5 ngành nghề triển vọng nhất ở Australia trong 10 năm tới

Chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội sẽ chiếm gần 1/5 số công việc tại Australia vào năm 2035, dẫn đầu các ngành có triển vọng tốt nhất.

Cơ quan tư vấn về lực lượng lao động Australia (JSA) tháng trước công bố Báo cáo Việc làm và Kỹ năng năm 2025, dự đoán những ngành nghề tăng trưởng nhanh trong thập kỷ tới.

Báo cáo được thực hiện cùng Đại học Victoria, sử dụng khối lượng lớn dữ liệu nhân khẩu học, dữ liệu việc làm và kinh tế vĩ mô, cùng dự báo từ các cơ quan chính phủ.

Theo đó, tổng số việc làm tại Australia dự kiến sẽ tăng gần hai triệu trong 10 năm tới, đạt tổng 16,6 triệu người có việc làm vào tháng 5/2035.

Ngành Chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội tiếp tục có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, thêm hơn 540.000 công việc, chiếm 17,5% tổng số lượng việc làm.

5 ngành sẽ có thêm nhiều công việc nhất ở Australia trong 10 năm tới như sau:

TT Ngành Số công việc mới 1 Chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội 542.000 2 Dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật 250.000 3 Xây dựng 161.000 4 Bán lẻ 93.000 5 Giáo dục và Đào tạo 158.000

Xét về cấp bậc, nhu cầu với nhóm chuyên gia, nhân viên có trình độ chuyên môn cao sẽ tăng trưởng mạnh nhất, lên tới gần 850.000 vị trí. Trong số này, Y tá, kế toán và lập trình viên phần mềm cần lượng lớn nhân lực hơn cả.

Với các bang và khu vực, Victoria có thêm nhiều việc làm nhất, tăng 15,3%, tương đương gần 580.000 công việc mới vào năm 2035. Theo sau là New South Wales (tăng 577.000 công việc), Queensland (hơn 400.000) và Western Australia (gần 230.000).

Xét theo trình độ giáo dục, hơn một nửa số việc làm mới (54,3%) đòi hỏi bằng cử nhân hoặc cao hơn.

Hiện, y tế và chăm sóc sức khỏe là ngành dễ kiếm việc làm nhất với du học sinh, cả bậc đại học và cao học, theo khảo sát QILT (chỉ tiêu chất lượng dạy và học ở đại học) do Bộ Giáo dục Australia tài trợ, công bố tháng trước.

Một sinh viên người Việt theo học ngành Điều dưỡng ở Đại học Công nghệ Queensland, Australia. Ảnh: Queensland University of Technology Fanpage

Khánh Linh