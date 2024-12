5 năm ăn cơm bò mỗi ngày ở cửa hàng đồ ăn nhanh

Nam thanh niên Nhật Bản đã ăn cơm bò liên tục 1.800 ngày trong một cửa hàng đồ ăn nhanh và dự định nâng con số này lên 2.000 ngày.

Thanh niên có tên trực tuyến là Manarisu đã ghé vào một chi nhánh của Sukiya vào năm 2019 để dùng bữa. Điều này không có gì đặc biệt vì Sukiya là một trong ba chuỗi nhà hàng gyudon (cơm bò) lớn nhất Nhật Bản, cùng Yoshinoya và Matsuya.

Hôm sau, Manarisu quay lại Sukiya để ăn và tiếp tục như vậy trong hơn 1.800 ngày sau đó. Thực tế, anh không có ý định lập kỷ lục hay thèm ăn gyudon. Chàng trai này muốn có một chiếc máy chơi game Nintendo Switch và vào thời điểm đó, trang thương mại điện tử Mercari tung chương trình khuyến mại tặng 1.300 yen cho người dùng khi mời thêm người đăng ký.

Một phần gyudon. Ảnh: The Woks of Life

Do có khoảng 8.000 lượt theo dõi trên Twitter từ những hoạt động e-sports trước đó, Manarisu đã kêu gọi mọi người tạo tài khoản tại trang bán hàng, đổi lại anh hứa ăn Sukiya mỗi ngày. Chỉ sau hai ngày, Manarisu đã đủ tiền mua chiếc máy chơi game nhưng anh quyết định không dừng lại và hiện còn trở thành đại sứ cho Mercari.

Manarisu cho biết anh không ngán thịt bò, chỉ đôi lúc ngán cơm nhưng có thể đổi vị nhờ các loại nước sốt và gia vị. Món yêu thích của anh là cơm maguro tataki (cá ngừ băm nhuyễn).

Trong ba năm đầu, Manarisu cho biết việc ăn ở cửa hàng đồ ăn nhanh liên tục không ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh thậm chí còn giảm cân nhờ tập bóng bàn và các bài kiểm tra đều không có dấu hiệu bất thường. Sau bốn năm ăn Sukiya, Manarisu hiện tăng 10 kg nhưng anh khẳng định lý do tăng cân vì uống rượu, không phải đồ ăn.

Trước đó, chuỗi Yoshinoya từng làm nghiên cứu về việc ăn gyudon mỗi ngày trong ba tháng. Kết quả cho thấy cân nặng, tỷ lệ mỡ cơ thể, huyết áp, lượng đường trong máu, cholesterol và triglyceride của người tham gia không thay đổi đáng kể.

Lý do có thể là gyudon không qua chiên rán, trong khi thịt bò gyudon được hầm cùng hành tây, cung cấp thêm rau. Hàm lượng thịt trong bát gyudon cũng ít hơn so với một chiếc hamburger, khiến bữa ăn cân bằng hơn so với các món thức ăn nhanh khác.

Manarisu hiện không có kế hoạch chấm dứt chuỗi ngày ăn Sukiya và dự kiến đạt mốc 2.000 ngày liên tiếp vào nửa đầu năm sau.

Hoài Anh (Theo Japan Today)