5 món kem đặc sản phải thử khi du lịch châu Âu

Bên cạnh các loại kem phổ biến như gelato của Italy hay parfait của Pháp, kênh truyền hình Euronews có trụ sở tại Pháp gợi ý du khách 5 món kem mang gắn với văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia ở châu Âu.
Kem Spaghettieis (Đức)
Spaghettieis, món kem đặc biệt của Đức, được tạo hình giống một đĩa spaghetti để mang lại trải nghiệm vừa thú vị vừa bất ngờ. Kem vani được ép qua dụng cụ đặc biệt tạo thành những "sợi mì", sau đó phủ sốt dâu và socola trắng tượng trưng cho phô mai Parmesan.
Món ăn ra đời vào năm 1969 bởi Dario Fontanella tại thành phố Mannheim và nhanh chóng trở thành món kem được yêu thích khắp nước Đức. Hiện Spaghettieis không chỉ có mặt trong các quán kem nổi tiếng mà còn được biến tấu với nhiều phiên bản sáng tạo.
Ở Munich, du khách có thể ghé Eiscafé Sarcletti, một quán kem gia đình tồn tại từ năm 1879, để thưởng thức món kem Spaghettieis. Eiscafé Sarcletti vẫn giữ được hương vị truyền thống và mang lại trải nghiệm cho người thưởng thức. Ảnh: Meghan Splawn
Kem Brioche con gelato (Italy)
Ở Sicily, Italy, kem không chỉ là món tráng miệng mà còn là bữa sáng phổ biến. Dân địa phương thường bắt đầu ngày mới hoặc giải nhiệt mùa hè bằng brioche con gelato - món gồm bánh mì bơ hơi ngọt, tách đôi rồi kẹp gelato bên trong, đôi khi thay bằng granita (đá bào hương trái cây). Có thể rắc thêm kem tươi hoặc hạt, món ăn nghe có vẻ "xa xỉ" nhưng ở đây lại quen thuộc như cà phê espresso.
Truyền thống này xuất hiện từ thế kỷ 19, phản ánh gu ẩm thực chuộng sự tương phản của người Sicily: nóng - lạnh, mềm - giòn, béo - mát. Hương vị kinh điển gồm hạt dẻ cười, hạnh nhân và stracciatella (loại phô mai tươi của Italy).
Brioche con gelato thường được phục vụ kèm thìa, song du khách cũng có thể thưởng thức như bánh sandwich. Món này có mặt khắp Palermo, Taormina, Noto và nhiều thị trấn ven biển. Một địa chỉ nổi tiếng là tiệm Don Peppinu ở Catania, nơi vẫn giữ cách làm truyền thống.
Ở vùng Sicily, kem không chỉ là món tráng miệng. Người dân địa phương thường thưởng thức brioche con gelato để bắt đầu ngày mới và giải nhiệt mùa hè. Ảnh: Meghan Splawn
Kem Dondurma (Thổ Nhĩ Kỳ)
Dondurma là món kem truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ thường được làm từ sữa dê, bột salep (lấy từ rễ lan), nhựa mastic và đường, tạo ra kết cấu dai, co giãn và tan chậm. Vì vậy, dondurma thường được ăn bằng dao và nĩa thay vì thìa.
Món ăn này có lịch sử hàng thế kỷ, bắt nguồn từ vùng Kahramanmaraş ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hiện có mặt khắp đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, từ các phiên chợ ở vùng nông thôn đến những con phố sầm uất ở Istanbul.
Người bán kem dondurma thường biểu diễn, lật ngược que kem hoặc kéo dài như kẹo taffy để thu hút khách. Một số còn chơi trò "đuổi bắt" với thực khách, nhưng tất cả đều mang tính vui vẻ. Các hương vị phổ biến gồm pistachio, chocolate và cherry. Ngoài ra, du khách cũng có thể thử các phiên bản đặc biệt như hạnh nhân saffron, kem sữa đông hay hương thông. Ở Istanbul, tiệm Mado là điểm đến lý tưởng để thưởng thức món kem truyền thống tại những địa điểm lịch sử như Beyoğlu. Ảnh: Living + Nomads
Café liégeois (Pháp)
Café liégeois là sự kết hợp giữa đồ uống và món tráng miệng. Món ăn với những viên kem vị cà phê được xếp xen kẽ với cà phê ướp lạnh, phía trên phủ một lớp kem tươi Chantilly (loại kem béo mịn thường được thêm hương vani). Hương vị của món này vừa đậm đà vừa có chút đắng nhẹ, tạo cảm giác tỉnh táo và dễ chịu.
Ban đầu món kem có tên café viennois, sau này được người dân đổi tên thành café liégeois trong Thế chiến I nhằm tri ân người dân thành phố Liège.
Để thưởng thức phiên bản cổ điển trong không gian giàu tính lịch sử, du khách có thể ghé Café de la Paix ở Paris. Nằm trong khuôn viên khách sạn Intercontinental, quán cà phê có từ thế kỷ 19 này nhìn ra Nhà hát Palais Garnier, mang đậm vẻ sang trọng đặc trưng của thủ đô Pháp. Ảnh: Leftbank
Kem mâm xôi Bắc Cực (Phần Lan)
Kem mâm xôi Bắc Cực làm từ quả mâm xôi vàng mọc ở Bắc Cực, có vị ngọt xen lẫn chua nhẹ. Loại quả màu vàng cam này không thể trồng ở quy mô thương mại, mà mọc tự nhiên ở các khu đầm lầy và bãi lầy tại Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan, thường được người dân thu hái vào cuối mùa hè.
Trong truyền thống của người bản địa, mâm xôi vàng đã là nguồn thực phẩm quen thuộc từ lâu. Thời gian thu hoạch ngắn cùng môi trường sống hẻo lánh khiến loại quả này trở thành nguyên liệu quý, được dùng để chế biến nhiều sản phẩm như mứt, rượu mùi, và đặc biệt là kem.
Tại miền bắc Phần Lan, nhà máy Arctic Ice Cream Factory kết hợp mâm xôi vàng với kem sữa tạo thành những viên kem đặc trưng. Ở Thụy Điển, du khách có thể tìm thấy món kem theo mùa này ở thành phố ven biển Luleå hay tại khách sạn Grand-Hotel Stockholm, nơi hợp tác cùng hãng sản xuất kem địa phương Otto & Glassfabriken để đưa hương vị đặc sản vùng Bắc Cực vào thực đơn. Ảnh: CABZE S.R.L.
Tuấn Anh (Theo Euronews)