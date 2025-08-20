5 món kem đặc sản phải thử khi du lịch châu Âu

Bên cạnh các loại kem phổ biến như gelato của Italy hay parfait của Pháp, kênh truyền hình Euronews có trụ sở tại Pháp gợi ý du khách 5 món kem mang gắn với văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia ở châu Âu.

Kem Spaghettieis (Đức)

Spaghettieis, món kem đặc biệt của Đức, được tạo hình giống một đĩa spaghetti để mang lại trải nghiệm vừa thú vị vừa bất ngờ. Kem vani được ép qua dụng cụ đặc biệt tạo thành những "sợi mì", sau đó phủ sốt dâu và socola trắng tượng trưng cho phô mai Parmesan.

Món ăn ra đời vào năm 1969 bởi Dario Fontanella tại thành phố Mannheim và nhanh chóng trở thành món kem được yêu thích khắp nước Đức. Hiện Spaghettieis không chỉ có mặt trong các quán kem nổi tiếng mà còn được biến tấu với nhiều phiên bản sáng tạo.

Ở Munich, du khách có thể ghé Eiscafé Sarcletti, một quán kem gia đình tồn tại từ năm 1879, để thưởng thức món kem Spaghettieis. Eiscafé Sarcletti vẫn giữ được hương vị truyền thống và mang lại trải nghiệm cho người thưởng thức. Ảnh: Meghan Splawn