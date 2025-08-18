5 món giàu magiê tốt cho người tiểu đường

Magiê tham gia vào cho hơn 300 phản ứng enzyme trong cơ thể như hỗ trợ chức năng thần kinh, co cơ, nhịp tim, cung cấp năng lượng. Magiê rất cần thiết với người bệnh tiểu đường bởi giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả và hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Dưới đây là một số thực phẩm giàu chất dinh dưỡng này mà người tiểu đường có thể ăn thường xuyên.
Rau xanh như rau bina, cải xoăn, cải cầu vồng, cải rổ cung cấp nguồn magiê dồi dào. Một cốc rau bina nấu chín có khoảng 157 mg magiê. Ngoài magiê, chúng còn giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, hỗ trợ lượng đường trong máu khỏe mạnh, giảm tình trạng kháng insulin. Ngoài món luộc và hấp, bạn có thể trộn rau này vào salad hoặc xào nhẹ với tỏi cùng dầu ô liu để có món ăn giàu dinh dưỡng.
Hạnh nhân rất giàu magiê, tốt cho sức khỏe tim mạch và tạo cảm giác no. 28 g hạnh nhân chứa khoảng 80 mg magiê. Ăn chúng thường xuyên còn cung cấp lượng chất béo lành mạnh và protein, góp phần ổn định lượng đường trong máu cũng như kiểm soát cơn đói.
Đậu phụ là nguồn chứa magiê tốt, khoảng 53 mg trong mỗi khẩu phần 100 g. Đậu phụ còn có protein, là lựa chọn thay thế lành mạnh cho thịt đỏ. Chất isoflavone trong đậu phụ có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.
Quả bơ rất giàu magiê, kali, còn có tác dụng giảm viêm, cải thiện cholesterol, mang lại cảm giác no. Bơ có hàm lượng carbohydrate thấp, chất xơ cao và chất béo lành mạnh nên người bệnh tiểu đường có thể thưởng thức thường xuyên mà không bị tăng đường huyết. Bơ làm món sinh tố không đường hoặc cắt nhỏ thêm vào salad rau củ để tăng thêm lượng chất dinh dưỡng có lợi.
Hạt bí ngô chứa khoảng 168 mg magiê mỗi 28 g. Chúng giúp tăng kết cấu và chất dinh dưỡng cho món ăn. Rắc hạt bí ngô lên yến mạch, sữa chua hoặc salad để tăng thêm vị giòn, ngon miệng hơn.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bùi Thủy, Bảo Bảo, AI