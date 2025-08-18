5 món giàu magiê tốt cho người tiểu đường

Magiê tham gia vào cho hơn 300 phản ứng enzyme trong cơ thể như hỗ trợ chức năng thần kinh, co cơ, nhịp tim, cung cấp năng lượng. Magiê rất cần thiết với người bệnh tiểu đường bởi giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả và hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Dưới đây là một số thực phẩm giàu chất dinh dưỡng này mà người tiểu đường có thể ăn thường xuyên.

Rau xanh như rau bina, cải xoăn, cải cầu vồng, cải rổ cung cấp nguồn magiê dồi dào. Một cốc rau bina nấu chín có khoảng 157 mg magiê. Ngoài magiê, chúng còn giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, hỗ trợ lượng đường trong máu khỏe mạnh, giảm tình trạng kháng insulin. Ngoài món luộc và hấp, bạn có thể trộn rau này vào salad hoặc xào nhẹ với tỏi cùng dầu ô liu để có món ăn giàu dinh dưỡng.