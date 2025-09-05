5 món giàu kali người huyết áp cao nên ăn thường xuyên

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), kali giúp co cơ, giãn mạch máu, giữ cho tim, thận khỏe mạnh và hỗ trợ chức năng tế bào. Kali còn hạ huyết áp bằng cách hỗ trợ cơ thể bài tiết natri dư thừa qua nước tiểu. Nam giới cần khoảng 3.400 mg kali, còn nữ giới là 2.600 mg mỗi ngày. Một số thực phẩm giàu kali giúp ổn định huyết áp cao.

Đậu nành Nhật giàu protein và chất xơ, là món ăn nhẹ lành mạnh cho người huyết áp cao. Mỗi cốc đậu nành chứa 885,8 mg kali, chiếm 19% lượng khuyến nghị hàng ngày (DV). Thực phẩm này còn chứa nhiều folate, mangan, đồng, thiamin và vitamin K.