5 món giàu kali người huyết áp cao nên ăn thường xuyên

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), kali giúp co cơ, giãn mạch máu, giữ cho tim, thận khỏe mạnh và hỗ trợ chức năng tế bào. Kali còn hạ huyết áp bằng cách hỗ trợ cơ thể bài tiết natri dư thừa qua nước tiểu. Nam giới cần khoảng 3.400 mg kali, còn nữ giới là 2.600 mg mỗi ngày. Một số thực phẩm giàu kali giúp ổn định huyết áp cao.
Đậu nành Nhật giàu protein và chất xơ, là món ăn nhẹ lành mạnh cho người huyết áp cao. Mỗi cốc đậu nành chứa 885,8 mg kali, chiếm 19% lượng khuyến nghị hàng ngày (DV). Thực phẩm này còn chứa nhiều folate, mangan, đồng, thiamin và vitamin K.
Một củ khoai tây vừa chứa 925,6 mg kali, chiếm 20% DV, cung cấp magie, vitamin C, B6, sắt, protein và chất xơ. Vỏ khoai chứa nhiều chất dinh dưỡng, khoảng một nửa lượng chất xơ trong khoai tây. Hãy rửa sạch tránh gọt vỏ nếu có thể, tránh chiên ngập dầu để thưởng thức khoai tây cách lành mạnh.
Rau bina là nguồn thực phẩm giàu kali khác tốt cho người cao huyết áp. Mỗi cốc rau bina có 838,8 mg kali, chiếm 18% DV. Rau bina cũng giàu folate, magie, vitamin A, C và E. Những chất dinh dưỡng này đều cần thiết cho hệ miễn dịch khỏe mạnh để chống lại nhiễm trùng. Nướng rau bina thay vì hấp để có món ăn kèm đậm đà hơn.
Quả bơ bổ dưỡng, chứa nhiều chất béo không bão hòa lành mạnh, folate cùng với vitamin C, E, K. Trung bình một quả bơ có khoảng 974,9 mg, đáp ứng 21% DV kali. Ngoài bánh mì nướng bơ và sốt bơ, bạn có thể thử món sinh tố, thái nhỏ thêm vào salad để cải thiện hương vị.
170 g cá hồi cung cấp 1067,6 mg, tương đương 23% DV kali. Lượng axit béo omega-3 dồi dào trong cá hồi cũng giúp giảm viêm và tốt cho tim mạch. Bổ sung cá hồi vào chế độ ăn uống ít nhất hai lần một tuần có lợi cho người cao huyết áp.
Bảo Bảo (Theo Everyday Health)
Ảnh: AI