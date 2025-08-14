5 món ăn uống giúp giảm acid uric tự nhiên

Uống cà phê giúp giảm nồng độ acid uric trong huyết thanh theo hai cách chính. Cà phê ức chế enzyme phân hủy purin trong cơ thể, nhờ đó làm giảm tốc độ sản xuất acid uric. Caffeine trong cà phê cũng làm tăng tốc độ cơ thể bài tiết chất thải này.
Uống cà phê giúp giảm nồng độ acid uric trong huyết thanh theo hai cách chính. Cà phê ức chế enzyme phân hủy purin trong cơ thể, nhờ đó làm giảm tốc độ sản xuất acid uric. Caffeine trong cà phê cũng làm tăng tốc độ cơ thể bài tiết chất thải này.
Dưa chuột có hơn 90% thành phần là nước, giúp thận đào thải độc tố ra ngoài tốt hơn, bao gồm cả acid uric. Nó chứa rất ít purin, nếu ăn thường xuyên không làm tăng thêm chỉ số acid uric. Bạn có thể ăn dưa chuột tươi hoặc làm nước ép để tận dụng lợi ích của nó.
Dưa chuột có hơn 90% thành phần là nước, giúp thận đào thải độc tố ra ngoài tốt hơn, bao gồm cả acid uric. Nó chứa rất ít purin, nếu ăn thường xuyên không làm tăng thêm chỉ số acid uric. Bạn có thể ăn dưa chuột tươi hoặc làm nước ép để tận dụng lợi ích của nó.
Ăn quả anh đào hay uống nước ép có khả năng giảm nồng độ acid uric ở người bệnh gout. Loại quả này chứa anthocyanin - chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm mạnh mẽ. Anh đào cũng cung cấp chất xơ và vitamin C dồi dào. Ăn một nắm anh đào trong bữa nhẹ hoặc nhâm nhi một ít nước ép không đường để kiểm soát nồng độ acid uric.
Ăn quả anh đào hay uống nước ép có khả năng giảm nồng độ acid uric ở người bệnh gout. Loại quả này chứa anthocyanin - chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm mạnh mẽ. Anh đào cũng cung cấp chất xơ và vitamin C dồi dào. Ăn một nắm anh đào trong bữa nhẹ hoặc nhâm nhi một ít nước ép không đường để kiểm soát nồng độ acid uric.
Những loại quả giàu vitamin C thúc đẩy đào thải acid uric ra ngoài. Ưu tiên các loại có hàm lượng fructose thấp như bưởi, cam hoặc dứa, vì dung nạp quá nhiều loại đường tự nhiên này làm tăng nồng độ acid uric.
Những loại quả giàu vitamin C thúc đẩy đào thải acid uric ra ngoài. Ưu tiên các loại có hàm lượng fructose thấp như bưởi, cam hoặc dứa, vì dung nạp quá nhiều loại đường tự nhiên này làm tăng nồng độ acid uric.
Quả bơ có hàm lượng purin thấp, nhiều chất béo không bão hòa đơn, vitamin E. Những thành phần này có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, đẩy lùi tình trạng viêm. Chế độ ăn giàu các hợp chất này cũng có liên quan đến giảm nguy cơ tổn thương khớp do gout.
Quả bơ có hàm lượng purin thấp, nhiều chất béo không bão hòa đơn, vitamin E. Những thành phần này có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, đẩy lùi tình trạng viêm. Chế độ ăn giàu các hợp chất này cũng có liên quan đến giảm nguy cơ tổn thương khớp do gout.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Very Well Heal, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI