5 món ăn uống giúp giảm acid uric tự nhiên

Dưa chuột có hơn 90% thành phần là nước, giúp thận đào thải độc tố ra ngoài tốt hơn, bao gồm cả acid uric. Nó chứa rất ít purin, nếu ăn thường xuyên không làm tăng thêm chỉ số acid uric. Bạn có thể ăn dưa chuột tươi hoặc làm nước ép để tận dụng lợi ích của nó.