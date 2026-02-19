5 món ăn ngày Tết tăng sinh lý phái mạnh

Hàu, cá béo, các loại hạt, dưa hấu hay chocolate đen là những món quen thuộc ngày Tết có thể hỗ trợ mạch máu và nội tiết tăng phong độ đàn ông.

Tết là dịp hội ngộ, tiệc tùng nhưng cũng là thời điểm nhiều quý ông rơi vào trạng thái "đuối" sức do nạp nhiều rượu bia, thức khuya và ăn uống thiếu kiểm soát. Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, sinh lý nam giới không nhờ những "thần dược" truyền miệng, mà bắt nguồn từ các yếu tố y khoa rất nền tảng: tim bơm máu tốt, mạch máu đàn hồi và hệ nội tiết cân bằng.

Những món ăn quen thuộc trên mâm cỗ Tết, nếu dùng vừa phải và khoa học, sẽ giúp duy trì sức khỏe và sinh lý dịp đầu năm.

Hàu và hải sản có vỏ - nguồn kẽm dồi dào

Hàu từ lâu đã được ví như "bạn đồng hành" của phái mạnh nhờ hàm lượng kẽm vượt trội. Kẽm là vi chất đóng vai trò thiết yếu trong việc sản sinh testosterone và duy trì chức năng sinh sản. Các nghiên cứu cho thấy việc thiếu hụt kẽm - thường xảy ra khi stress, thiếu ngủ hoặc ăn uống thất thường dịp Tết - có thể làm suy giảm nghiêm trọng lượng testosterone. Dù không phải "ăn vào là mạnh ngay", việc bổ sung hải sản có vỏ vào thực đơn tiệc tùng là một điểm cộng lớn.

Lưu ý, nên chế biến thanh đạm, tránh nêm nếm quá mặn và ăn kèm nhiều rau xanh để dễ tiêu hóa.

Cá béo

Giữa những mâm cỗ bủa vây bởi thịt kho hột vịt, giò chả và đồ chiên rán, các món cá như cá hồi, cá thu, cá trích là lựa chọn giải ngán cực kỳ giá trị. Cá béo cung cấp lượng lớn Omega-3 là nhóm chất béo giúp tăng cường chức năng nội mô và cải thiện độ đàn hồi của mạch máu.

Mạch máu trơn tru là điều kiện tiên quyết cho sự dẻo dai cả trong vận động thể chất lẫn sinh lý. Đổi vị bằng một nồi lẩu cá hay cá hấp vài bữa trong tuần Tết sẽ giúp cơ thể "dễ thở" hơn rất nhiều.

Các loại hạt

Thay vì nhâm nhi mứt Tết hay bánh kẹo chứa nhiều đường tinh luyện, nam giới nên ưu tiên khay hạt dưa, hạt bí, óc chó, hạnh nhân. Chúng chứa nhiều chất béo không bão hòa, vitamin E và khoáng chất có lợi cho tuần hoàn máu. Thực tế, một số nghiên cứu khoa học đã ghi nhận việc tiêu thụ các loại hạt thường xuyên giúp cải thiện đáng kể ham muốn và chức năng cực khoái ở nam giới.

Lưu ý chọn loại hạt nguyên bản, ít rang muối hoặc tẩm đường để tránh tăng cân và bảo vệ hệ chuyển hóa.

Dưa hấu

Mang màu đỏ tượng trưng cho may mắn, dưa hấu còn chứa L-citrulline, một acid amin tham gia trực tiếp vào quá trình tạo nitric oxide giúp giãn nở mạch máu.

Ăn dưa hấu không thể mang lại tác dụng mạnh như các viên uống bổ sung chuẩn hóa, song đây là một loại trái cây "đúng nhịp" với sức khỏe sinh lý. Thay thế các loại chè ngọt bằng vài lát dưa hấu mọng nước, kết hợp uống đủ nước lọc sẽ giúp cơ thể thanh lọc hiệu quả.

Dưa hấu mang nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh: Bùi Thủy

Chocolate đen, cacao

Chocolate thường là món quà biếu phổ biến dịp Tết. Nếu tinh ý chọn các loại chocolate đen (tỷ lệ cacao cao, ít đường), bạn đang nạp vào cơ thể lượng lớn flavanol. Hợp chất này đã được chứng minh có khả năng cải thiện sự linh hoạt của thành mạch, giảm huyết áp và hạn chế tình trạng kháng insulin.

Favanol rất tốt, nhưng lợi ích này dễ dàng bị "phá bĩnh" nếu bạn chọn loại chocolate chứa quá nhiều đường. Chỉ nên nhâm nhi 1-2 miếng nhỏ sau bữa ăn.

Tuy vậy, bác sĩ Duy khuyến cáo 5 nhóm thực phẩm trên chỉ thực sự phát huy tác dụng khi nam giới duy trì nhịp sống vừa phải. Việc bổ sung thực phẩm tốt không thể bù đắp lại tác hại của những đêm thức trắng hay những trận say xỉn triền miên.

Thực phẩm không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Nếu nam giới đang có bệnh nền (tiểu đường, mỡ máu, cao huyết áp) hoặc tình trạng "đuối sức", bị rối loạn cương dương kéo dài sau Tết, nên đến khám chuyên khoa nam học kịp thời.

Lê Phương