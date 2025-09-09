5 món ăn chuyên gia Michelin gợi ý trải nghiệm ở Việt Nam

Đầu bếp và chủ nhà hàng Michelin gợi ý thực khách thử cơm tấm, bún đậu mắm tôm, gỏi tiến vua, bún bò Huế và bánh canh Nam Phổ.

Phở và bánh mì là những món ăn Việt Nam nổi tiếng khắp thế giới, ngoài ra còn nhiều món khác du khách trong và ngoài nước nên thử. Các đầu bếp và chủ nhà hàng Michelin tại Việt Nam, gợi ý cơm tấm, bún đậu mắm tôm, gỏi tiến vua, bún bò Huế và bánh canh Nam Phổ.

Cơm tấm

Duy Nguyễn, đầu bếp chính nhà hàng Little Bear (Michelin Selected 2024 và 2025, giải thưởng Đầu bếp trẻ Michelin 2024), chọn cơm tấm.

Cơm tấm sườn, bì, chả. Ảnh: Cao Kỳ Nhân

"Cơm nấu từ gạo tấm, ăn cùng thịt nướng và nhiều loại topping là một món ăn người Việt yêu thích, từ bữa sáng đến bữa tối, dành cho mọi độ tuổi và địa vị xã hội", Duy cho hay.

Món ăn có trong các nhà hàng lớn, nhưng cũng hiện diện cả các quán vỉa hè. Đầu bếp Andrew Martin từ Bangkok (Thái Lan) từng ăn cơm tấm ở TP HCM cho biết nếu một nơi mà mọi tầng lớp xã hội đều có thể ngồi ăn cùng nhau, đó chính là những hàng cơm tấm vỉa hè.

Gỏi rau tiến vua

Võ Thị Bích Thuận, chủ nhà hàng Vị Quê Kitchen (Michelin Bib Gourmand 2025), chọn gỏi rau tiến vua.

Gỏi (nộm) rau tiến vua. Ảnh: Bùi Thủy

Gỏi rau tiến vua, salad của vua xuất phát từ Huế, kinh đô cổ của Việt Nam. Tên của món ăn nói lên tất cả. "Gỏi rau tiến vua có thể làm mát, giải độc và tốt cho da", Thuận nói. Đây không chỉ là một món ăn, mà còn là một phần của lịch sử, mang đến nhiều hương vị, sự cân bằng trong khẩu vị và những trải nghiệm ăn uống mới.

Bún đậu mắm tôm

Lê Minh Tùng, chủ nhà hàng Xới Cơm (Michelin Selected từ 2023 đến 2025), chọn bún đậu mắm tôm.

Mẹt bún đậu mắm tôm kết hợp chả cốm và dồi heo. Ảnh: Bùi Thủy

"Tôi thích bún đậu mắm tôm của Hà Nội. Đó là món ăn xuất phát từ những nguyên liệu đơn giản như bún, đậu phụ chiên và mắm tôm, sự kết hợp táo bạo của các hương vị chua, cay, mặn và ngọt", Tùng nói.

Thực khách có thể tìm thấy bún đậu mắm tôm khắp Hà Nội, chủ yếu là các quán vỉa hè, nơi đầu bếp chiên đậu ở những căn bếp nhỏ. Bát mắm tôm là "chủ đạo" của món ăn, được pha với chanh (quất), ớt tươi và đường. Người Hà Nội thường thưởng thức bún đậu mắm tôm vào bữa trưa.

Bún bò Huế

Tú Đặng, chủ nhà hàng Nhà Tú (Bib Gourmand của Michelin Guide 2025), chọn bún bò Huế.

Bún bò Huế gồm thịt bò, móng giò ăn kèm gia vị ớt tươi, chanh. Ảnh: Thái Nguyên

"Bún bò hay bún bò Huế, là món ăn khiến tôi nhớ quê. Tôi sinh ra ở miền Trung, nơi mỗi bữa ăn đều đậm đà với vị cay, mùi sả và nước mắm. Hương vị cay nồng và đậm đà của món ăn đã ngấm vào máu tôi", Tú nói.

Bún bò Huế là sự kết hợp "không thể tuyệt hơn" giữa thịt bò và thịt lợn, các loại rau thơm, mắm ruốc và sả, mang hơi thở của miền Trung, hương vị của quê nhà.